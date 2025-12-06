El otoño fue «cálido» y superó en un 10% la lluvia media
REDACCIÓN
Vigo
Galicia tuvo un otoño cálido y húmedo en 2025, con una media de 14,8 grados (0,3 más de lo normal) y 467 litros por metro cúbico de lluvia, un 10% por encima del promedio, según MeteoGalicia. Septiembre fue frío, octubre muy cálido y seco, y noviembre cálido y muy lluvioso por la borrasca Claudia. Hubo grandes contrastes territoriales: las máximas temperaturas se dieron en el Miño de Pontevedra y las mínimas en el Macizo Central.
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros
- El Sergas cita a casi un millón de gallegos para probar la vacuna del virus respiratorio sincitial
- Galicia calcula el impacto de la subida salarial a los funcionarios: costaría cerca de 150 millones en 2025
- La residencia para opositores de élite: la concentración tiene un alto precio
- Galicia, segunda autonomía en la que más pleitos tributarios gana el contribuyente contra la Administración
- Profesores extranjeros en las aulas gallegas: «La gente siempre me pregunta: '¿Cómo terminaste aquí?'»
- Trenes y vuelos en el aire por una huelga general en Portugal la próxima semana
- Galicia cita para vacunarse de la gripe a más de 33.000 niños entre 6 meses y 11 años: «Es la mejor protección»