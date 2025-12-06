El otoño fue «cálido» y superó en un 10% la lluvia media

Galicia tuvo un otoño cálido y húmedo en 2025, con una media de 14,8 grados (0,3 más de lo normal) y 467 litros por metro cúbico de lluvia, un 10% por encima del promedio, según MeteoGalicia. Septiembre fue frío, octubre muy cálido y seco, y noviembre cálido y muy lluvioso por la borrasca Claudia. Hubo grandes contrastes territoriales: las máximas temperaturas se dieron en el Miño de Pontevedra y las mínimas en el Macizo Central.