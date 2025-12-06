Los malos accesos obligan a cambiar rutas o limitan la vida social al 25% de los gallegos

La falta de accesibilidad condiciona la vida diaria de los gallegos. Un estudio muestra que más de la mitad de la población (50,5%) modifica sus rutas habituales para evitar zonas con barreras y que uno de cada cuatro (25,7%) deja de visitar a familiares o amigos por la ausencia de ascensor o escaleras adaptadas en los edificios. Además, el 41,6% evita comprar en comercios con limitaciones de acceso. Así lo revela el informe «Retos y oportunidades de la movilidad accesible en España» en el que participa la Fundación ONCE y otras once entidades, elaborado por TK Elevator.

La accesibilidad influye incluso en decisiones vitales: el 38,6% elige vivienda o trabajo según la existencia de sistemas que faciliten la movilidad y el 44% lo tiene en cuenta al viajar. Aunque tradicionalmente asociada a personas mayores o con movilidad reducida, la falta de accesibilidad afecta también a los jóvenes adultos: el 44% de los gallegos de entre 18 y 49 años detecta barreras en su entorno. El estudio revela además que uno de cada tres gallegos percibe que contar con sistemas de movilidad incrementa el valor económico del barrio. Entre quienes han realizado reformas, el 76,5% asegura que su edificio se ha revalorizado, muy por encima de la media estatal. Sin embargo, solo el 16,8% de las comunidades gallegas ha impulsado mejoras en los últimos cinco años.

Persiste una gran brecha informativa: solo el 14,5% conoce las ayudas públicas disponibles.