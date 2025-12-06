BNG y PSOE afean a la Xunta que recorte la vigilancia de las víctimas de violencia machista
REDACCIÓN
BNG y PSOE censuraron ayer la advertencia de la Xunta de retirar a la Policía Autonómica de las tareas de vigilancia a las mujeres víctimas de violencia machista como munición política en la negociación con el Gobierno central para reforzar la plantilla, que solo cuenta con 338 agentes de un total de 500 plazas.
El BNG instó al presidente, Alfonso Rueda, a desautorizar de manera inmediata al conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, por amenazar con retirar a los agentes. El nacionalista Iago Tabarés sostiene que «ha cruzado todos los límites de lo admisible» en lo que considera la estrategia de «radicalización del PP en su confrontación con el Gobierno»
Para el PSOE, la cosa es más grave aún, pues mientras la Xunta avisa con la posible retirada del servicio de 13 agentes, resulta que hay más de una veintena de policías «destinados a acompañar y proteger al presidente (Alfonso) Rueda».
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros
- El Sergas cita a casi un millón de gallegos para probar la vacuna del virus respiratorio sincitial
- Galicia calcula el impacto de la subida salarial a los funcionarios: costaría cerca de 150 millones en 2025
- La residencia para opositores de élite: la concentración tiene un alto precio
- Galicia, segunda autonomía en la que más pleitos tributarios gana el contribuyente contra la Administración
- Profesores extranjeros en las aulas gallegas: «La gente siempre me pregunta: '¿Cómo terminaste aquí?'»
- Trenes y vuelos en el aire por una huelga general en Portugal la próxima semana
- Galicia cita para vacunarse de la gripe a más de 33.000 niños entre 6 meses y 11 años: «Es la mejor protección»