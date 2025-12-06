El BNG anima a galleguizar nombres y apellidos como compromiso por la lengua
REDACCIÓN
El BNG lanza una campaña para animar a la ciudadanía a galleguizar sus nombres y apellidos, en lo que define como un acto de «compromiso con el futuro de la lengua gallega». Bajo el lema «Pronúnciate! Con nome e apelidos en galego», la iniciativa busca recuperar la forma gallega de los nombres y visibilizar la onomástica propia, avanzando en la normalización lingüística en todos los ámbitos sociales.
La responsable de Organización del Bloque, Lucía López, señaló que hoy este proceso es sencillo, pero durante décadas fue imposible. López recordó que el gallego atraviesa un retroceso histórico y alertó de que algunos apellidos están «a punto de desaparecer» tras la castellanización franquista, por lo que restaurarlos supone revertir una injusticia histórica y reforzar la identidad colectiva.
La campaña incluye varias vertientes: información a la ciudadanía sobre cómo realizar los trámites, animar a la militancia y exigir a la Xunta que desarrolle campañas públicas para promover el uso de nombres gallegos y mejorar la gestión administrativa de estos cambios. La responsable de Lingua del Consello Nacional, Sol Agra, criticó el «decepcionante» pacto por la lengua anunciado por la Xunta, al considerar que reduce el gallego a situaciones anecdóticas y se frena su oficialización en la Unión Europea. La iniciativa del BNG busca así visibilizar la onomástica gallega y la identidad cultural.
