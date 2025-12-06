Casi 33.000 niños de 5 a 9 años navegan por internet con el móvil que les prestan los padres

Antes los niños leían cuentos de hadas; ahora tienen la lámpara de Aladino en la palma de su mano, advierte el profesor Antonio Rial Boubeta, expertos en adolescentes y nuevas tecnologías. La preocupación por el contacto con desconocidos, el sexting o el ciberacoso vía TIC entre los chavales ha llegado hasta las altas esferas legislativas y ha suscitado entre los progenitores el recelo suficiente como para que el modelo de libro digital haya tenido que ser revisado, menudeen las charlas de concienciación en institutos y las anpas pacten retrasar la entrega de móvil a sus hijos. Las advertencias han dado sus frutos: la posesión de móvil entre 10 y 15 años ha ido a menos, según el INE, y macroestudios como el de Unicef, coordinado por Rial Boubeta, detectan un retroceso en las conductas de riesgo de los adolescentes. Sin embargo, como avisa el profesor de la Universidade de Santiago, esa concienciación aún no incluye a los más pequeños y hay estudios que detectan un aumento en la cifra de niños expuestos a internet y de forma más precoz.

Es el caso de «Rapaciñ@s», elaborado por el Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (Osimga), de la Xunta, que revela que el porcentaje de niños gallegos de 5 a 9 años que utiliza smartphones para acceder a internet en los tres meses previos a la encuesta se disparó un 22% de 2023 a 2024. Conforme al análisis, son ya casi uno de cada tres (32,1%), mientras que un año antes eran el 26,3%. En cifras absolutas suponen 5.400 niños más en un año, hasta rondar los 32.700. Y eso solo teniendo en cuenta los que utilizan el móvil como medio para conectarse a la red, porque el indicador que repasa cuántos chavales navegan por ella roza el 68%. Es decir, dos de cada tres menores de diez años ya ejercen alguna vez de internautas.

El rol de los padres

No es que dispongan de su propio móvil. Constituye una estampa habitual en zonas de ocio o de restauración la de papás y mamás que enchufan a sus hijos a un smartphone o a una tablet para mantenerlos entretenidos y ya hay soportes para tablet para carritos de bebé. «Las pantallas son el chupete emocional y la niñera», comenta Rial Boubeta.

El investigador apunta que en el macroestudio con cien mil adolescentes que dirigió para Unicef detectaron que un 51,6% de niños de 10 y 11 años disponían de móvil propio, pero un 78,3% tenían redes sociales. Esa «diferencia», señala, tiene que ver con que «alguien» les facilita el móvil: «Los padres estamos poniendo en su mano ya a edades muy tempranas tablets, consolas o móviles por problemas de conciliación, de estilos de vida..., problemas estructurales que no tienen que ver con la tecnología, sino con la sociedad».

Los niños gallegos y la tecnología digital / Hugo Barreiro

«Si es necesario y eficaz retrasar el acceso al primer móvil propio, de nada sirve si lo sustituimos por nuestro móvil o por una tablet o una consola», incide. Después de que la «alarma social» y la preocupación se concentrase en los adolescentes, este experto conmina ahora a enfocarse en la infancia porque «la vulnerabilidad es mayor y el estropicio» que el uso de dispositivos provoca en la salud, los estilos de vida, la higiene del sueño o la salud mental de los chavales, «peor». De ahí que hable de «irresponsabilidad» de los padres e incida en que «eso pasa factura». «Cuanto más temprano, mayor peaje en cuanto a salud», recalca. Con todo, este profesor de Metodologías de investigación, apela a tomar con «cautela» los datos sobre evolución porque proceden de distintos estudios y metodologías.

Radiografía de la tecnología en los niños

En «Rapaciñ@s» se constata que el incremento en el acceso a internet entre los 5 y los 9 años se da incluso a través del ordenador. En cambio, el indicador del uso de dispositivos electrónicos —ordenadores, portátiles, móviles, tablets y similares— refleja una estabilización en los dos últimos años en el grupo menor de 10 años, aunque se sitúa en un 70% de utilización. La Xunta analiza en el informe no solo a los niños de 5 a 9 años, sino también a los que tienen entre 10 y 15 años. En el estudio concluye, para todo el conjunto, que se frena el descenso que se dio entre 2021 y 2023 a la incorporación de niños a la digitalización y que se produce una estabilización o un aumento en el acceso.