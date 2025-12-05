Sanidade lanza un «llamamiento masivo» a la vacunación infantil: convoca a 33.000 menores de entre 6 meses y 11 años

La Consellería de Sanidade ha activado un llamamiento urgente a la vacunación, especialmente entre los menores de 6 meses a 11 años, ante el adelanto de la ola de gripe en Galicia y la convocatoria de huelga médica prevista entre el 9 y el 12 de diciembre, que podría tensionar aún más el sistema sanitario.

Sanidade ha citado a 33.340 niños de entre seis meses y 11 años con el objetivo de elevar la cobertura en este grupo, que actualmente es del 50%.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, pidió este viernes a las familias «un acto de generosidad» vacunando a los niños, «porque protege su salud y también la de las personas que están a su alrededor». Compareció acompañado por el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, y por la directora del Centro Gallego de Control y Prevención de Enfermedades (Cegace), Marta Piñeiro.

El llamamiento coincide con la puesta en marcha de una campaña de vacunación extraordinaria en los hospitales del Sergas, con sesiones programadas para este viernes por la tarde y durante toda la jornada del sábado.

Según Gómez Caamaño, la campaña global avanza «de manera adecuada», con 750.000 gallegos ya inmunizados y una cobertura «muy buena» entre los mayores de 80 años —por encima del 80%—. Aun así, insiste en que es necesario reforzar la protección infantil.

Presión asistencial y riesgo añadido por la huelga

El conselleiro advirtió de que la gripe se encuentra aún «en un nivel bajo», pero pasará previsiblemente a nivel medio la próxima semana. A esto se suma la huelga médica contra la reforma del Estatuto Marco del Gobierno central, que «paralizará cuatro días en muchos sitios la atención primaria y hospitalaria».

«Los hospitales van a tener más dificultades para dar altas, con lo cual se puede generar un círculo verdaderamente perverso: mucha presión en Urgencias y poca salida de pacientes», alertó.