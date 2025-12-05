Medio Ambiente incentivará la caza del jabalí para evitar la peste porcina

En plena emergencia cinegética, es decir, con la caza sin límite del jabalí activa en casi el 85% del territorio de la comunidad, la Consellería de Medio Ambiente anunciaba el pasado miércoles que reforzaría el control de la población de esta especie, sobre todo en aquellos puntos de la comunidad donde existe una importante implantación del sector porcino tras el brote de peste (PPA) originado la pasada semana en Cataluña, concretamente en la sierra de Collserola, en Barcelona.

Ayer mismo, el departamento que dirige Ángeles Vázquez emitía un comunicado de prensa en el que ahondaba en su programa para la gestión del jabalí, que presentará la próxima semana al grupo de trabajo que integran los sindicatos agrarios, las sociedades de caza, la Federación Galega de Caza, la Fegamp, las Consellerías de Medio Rural y Sanidade —además de la de Medio Ambiente—, la Unidad de Policía Adscrita, la Guardia Civil de Tráfico, el Seprona y los representantes de las administraciones titulares de carreteras en Galicia.

Entre estas medidas, Medio Ambiente contempla incentivar la actividad cinegética a través de la bonificación de las tasas a aquellos tecores que realicen capturas por encima del cupo establecido.

Una medida que Luis Fidalgo, presidente de la Federación Galega de Caza, considera insuficiente. «Por el momento, la Consellería todavía no se ha reunido ni ha hablado con el sector cinegético. Los cazadores, como siempre he dicho, estamos dispuestos a colaborar y así lo haremos pero si todo el incentivo será ese...», lamenta en declaraciones a este diario. Fidalgo desconoce todavía cuál es el plan concreto que pretende establecer Medio Ambiente y espera que a la reunión del próximo martes lleven «un programa bien establecido con un cronograma concreto» ante un problema «que es muy serio» —en relación a la peste porcina africana, que ha causado ya una caída en el precio del cerdo y la cancelación de ciertas exportaciones para el sector gallego—.

Sin embargo, el presidente de la Federación Galega de Caza recuerda que ellos vienen demandando ya desde hace tiempo a la Consellería la exención de estas tasas a los tecores. «Más como un reconocimiento simbólico a nuestra labor de colaboración en el control de esta especie que por razones monetarias», explica.

Así las cosas, según apunta Fidalgo, el coste de estas tasas no supone, en ningún caso, un importante desembolso para las sociedades gallegas. «Hablo de memoria, pero está en torno a los 0,11 euros por hectárea, que pagan conjuntamente todos los cazadores que pertenecen a la sociedad o asociación que gestiona ese tecor», asevera el presidente de la Federación Galega de Caza.

Otras autonomías, como Aragón, han ido más allá y han aprobado el abono de 30 euros a los cazadores por jabalí abatido.

Nuevas modalidades

Más allá de este incentivo, la Consellería de Medio Ambiente defenderá en la reunión del próximo martes la posibilidad de incorporar nuevas modalidades cinegéticas que permitan reforzar el control sobre el jabalí. En concreto, se propondrá llevar a cabo la conocida como caza al salto, que realiza una persona, con o sin el auxilio de perros; la caza al rececho, modalidad también individual pero, en este caso, sin perros; y la caza en mano, con cuadrillas más reducidas que en las batidas, de hasta seis personas, y con un máximo de tres perros por participante.

Por otro lado, la Xunta insiste en que el brote de peste porcina en Cataluña es ya un problema de índole nacional y, por ello, considera que las acciones a implementar y el esfuerzo económico correspondiente no pueden proceder únicamente de las comunidades autónomas. Así, el Ejecutivo gallego ha pedido ya la convocatoria inmediata de una Conferencia Sectorial específica y conjunta, con la participación de las Ministerios de Agricultura y Transición Ecológica para coordinar la respuesta.

Cataluña eleva a 1.000 los agentes para evitar que el brote se expanda más allá de Collserola

El Gobierno de Cataluña ha doblado el número de efectivos desplegados en Collserola para evitar que el brote de peste porcina desborde a otros territorios. El dispositivo de agentes pasa de 500 a 1.000, una vez se han añadido cuerpos como los Bombers, con el fin de blindarse de cara al fin de semana, según explicó ayer el conseller de Agricultura, Óscar Ordeig. En el radio de 20 kilómetros definido como perímetro, distintos francotiradores se han instalado en torretas para ir abatiendo a jabalíes con armas con silenciador.

Desde la Generalitat quieren mandar así una imagen de rigor de cara a los mercados extranjeros, con los que están en juego hasta 1.000 millones de euros al año en exportaciones y una cantidad mucho mayor si el virus se desborda. El conseller de Agricultura señaló ayer que «la mayoría» de los más de cincuenta jabalíes que se han encontrado muertos en la sierra han dado negativo en peste porcina.

Así ,recordó que todos los positivos se han dado en la ‘zona cero’ de 6 kilómetros a la redonda desde donde se encontraron los dos primeros cadáveres la pasada semana, en Cerdanyola del Vallès.

«Estamos recogiendo y enviando al laboratorio del centro de investigación en sanidad animal CReSA jabalíes muertos, enfermos, abatidos, capturados y muertos en accidentes de tráfico, tanto dentro como fuera del radio, pero el porcentaje de positivos es pequeño y dentro de ese radio (de 6 km)», ha afirmado.

«Cada día se encuentran nuevos —cadáveres—, pero la mayoría, por ahora, son negativos», ha insistido el conseller, sin concretar cifras.