Los médicos piden «un uso responsable» de las urgencias ante la epidemia de gripe para no sobrecargarlas

El presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias (SEMES) de Galicia, José Manuel Fandiño, hace un llamamiento a la población para que usen «con responsabilidad» los servicios de emergencias ante el incremento de casos de gripe. «Vamos a vivir una situación de aumento de demanda, que ya estamos viviendo, y los servicios de urgencias debemos seguir atendiendo, no solo los casos de gripe, sino otras patologías», advierte.

Según explica, la epidemia tiene «una tendencia creciente» y está afectando sobre todo a población mayor y niños de 0 a 4 años. En todo caso, Fandiño aclaró que «es la gripe de siempre». «Si no tenemos signos de alarma, si no tenemos insuficiencia respiratoria o una fiebre que no cede con los antitérmicos, se puede tratar como siempre, con antitérmicos, buena hidratación y evitando el contacto físico en casa y en aglomeraciones», explicó.

Por eso, recalcó que «es importante hacer un uso responsable de los servicios sanitarios» y apeló al Sergas también para que pongan en marcha los planes de contingencia y los pacientes que necesiten ingreso suban a planta «lo más rápido posible». «Si tenemos un servicio de urgencias operativo todo va a fluir y vamos a poder dar la atención adecuada, si se sobrecarga, habrá dilaciones», advirtió.

Vacunación

Por su parte, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha hecho este viernes un «llamamiento masivo» para la vacunación, en especial en menores de entre 6 meses y 11 años, ante la «mayor presión en la ola epidémica de la gripe» y la huelga contra la reforma del Estatuto Marco del Gobierno central convocada del 9 al 12 de diciembre.

«Es un acto de generosidad, protege su salud y también la de las personas que están a su alrededor», señaló ayer antes de una reunión con el personal de enfermería del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña para abordar la vacunación extraordinaria de niños programada desde ayer y para la jornada del sábado en los hospitales del Servizo Galego de Saúde (Sergas).