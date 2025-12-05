Los ingresos por gripe ascienden a casi 250 en solo una semana

Galicia registró 249 ingresos por gripe, un 6% más que la semana anterior (234). Es decir, la ola gripal sigue al alza pero con intensidad baja. Las consultas en primaria subieron un 16,2% hasta 83,8 por 100.000 habitantes, con aumentos en casi todos los grupos salvo en mayores de 80 años, según el informe de actividad de la Consellería de Sanidade correspondiente al período del 24 al 30 de noviembre.

El grupo de 0 a 4 años mantiene la incidencia más alta y cuadruplica sus ingresos. El virus A continúa siendo el predominante. Por áreas, los ingresos descienden en A Coruña y Ourense, pero aumentan con fuerza en Vigo, donde suben un 46,7%, además de en Pontevedra y Ferrol. Las farmacias centinela registran más antigripales (12,5%) y test de antígenos (27,4%). Los datos sugieren que, pese al descenso en ingresos totales, la actividad gripal podría intensificarse en los próximos días, especialmente en los grupos más jóvenes y en las áreas con mayor incremento de hospitalizaciones, como Vigo.