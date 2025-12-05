La Fegamp rechaza el convenio de la Xunta para desbrozar

La ejecutiva de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), en reunión extraordinaria, decidió ayer rechazar la propuesta de convenio de la Xunta para la limpieza de franjas secundarias para prevenir incendios, por lo que emplaza a la Consellería do Medio Rural a «seguir negociando de cara a alcanzar el mayor consenso posible».

La Fegamp quiere que la Xunta asuma el procedimiento sancionador en su totalidad, que no se penalice a los ayuntamientos por incumplir la limpieza de franjas y que sean más los municipios que puedan delegar en la Xunta la ejecución subsidiaria de los desbroces.