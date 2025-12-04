Manuel, enfermo de ELA desde hace 23 años: «Tengo 36.000 euros de ayudas de la Xunta invertidos en casa»

El vicepresidente de la Asociación Agaela, Manuel Rodríguez Castro, diagnosticado de ELA con solo 49 años —cuando aún trabajaba en la construcción, en el año 2003— ha logrado cumplir los 72. Así, asegura que las nuevas ayudas estatales siguen siendo «un horizonte lejano» para pacientes como él, que mantiene una movilidad muy reducida en brazos y piernas, pero aún puede hablar y comer «con cierto esfuerzo». «Si me dan, como», sonríe con simpatía. Requiere atención las 24 horas y acumula gran invalidez y un grado 3 de dependencia.

Por eso, explica: «Tengo aquí invertidos los 36.000 euros de las ayudas autonómicas» —12.000 anuales— para adaptar sucasa: camas articuladas, grúas, sillas especiales y mejoras pensadas para facilitar el trabajo de su cuidadora, su mujer María Cruz Ansemil. «Lo importante es que quien me cuida tenga todas las herramientas», resume. Y complementa esos cuidados con 94 horas mensuales de la Ley de Dependencia.

Sobre las ayudas estatales prometidas, considera que la tramitación es compleja y que «nadie las está cobrando». Critica que el nuevo grado III+ deja fuera a quienes no tienen traqueotomía o ventilación muy avanzada. «Y, para muchos ya llega tarde», lamenta. «Las ayudas tienen que llegar a tiempo».

Celebra, eso sí, que en 2026 la ayuda gallega de la que él ya es beneficiario deje de tributar, aunque matiza que los costes reales siguen siendo elevados.