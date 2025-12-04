Los ingresos por gripe suman 250 en una semana en Galicia

En la última semana, 249 personas fueron hospitalizadas en Galicia por gripe confirmada, lo que supone un 6% más que en la semana anterior, cuando se registraron 234 ingresos. A pesar del descenso en hospitalizaciones, la Consellería de Sanidade señala que la ola de gripe continúa al alza, aunque con una intensidad todavía baja.

Según el informe de actividad de las infecciones respiratorias agudas del 24 ao 30 de noviembre, las consultas por gripe en atención primaria aumentaron un 16,2%, situándose en 83,8 por cada 100.000 habitantes.

Incremento por grupos de edad

Las consultas aumentan en todos los grupos de edad excepto en el de mayores de 80 años, que se mantiene estable. El grupo con mayor incidencia continúa siendo el de 0 a 4 años, con 192,2 consultas por cada 100.000 habitantes, aunque el incremento más acusado se registra entre los 20 y 59 años, con una subida del 26,1%.

Respecto a las hospitalizaciones, aunque el total desciende, destaca el incremento en el grupo de 0 a 4 años, que cuadruplica su tasa respecto a la semana anterior y pasa a ser el tercer grupo con mayor incidencia, por detrás de las personas de 60 a 70 años y de 80 o más. El virus tipo A sigue siendo el predominante, afectando especialmente a los grupos de mayor edad.

Diferencias entre áreas sanitarias

La tasa de consultas sube en todas las áreas sanitarias excepto en A Coruña, Santiago y Ferrol. Destaca el fuerte incremento registrado en Vigo, del 84,7%.

En cuanto a los ingresos hospitalarios —a pesar del descenso global—, aumentan en todas las áreas excepto en A Coruña (-26,7%) y Ourense (-14,1%). Los mayores incrementos se registran en Vigo (46,7%), Pontevedra (33,6%) y Ferrol (31,4%).

Desde el inicio de la temporada, Galicia suma 1.316 ingresos hospitalarios por gripe, la mayoría por virus tipo A.

Aumento en pruebas y antigripales

La red de farmacias centinela señala un aumento del 12,5% en la dispensación de antigripales y del 27,4% en pruebas de antígenos, lo que refleja un mayor número de personas con síntomas o sospecha de infección.

Con estos datos, Sanidade considera probable que la próxima semana Galicia alcance un nivel medio de intensidad gripal dentro de la ola epidémica.