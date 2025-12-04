Trenes y vuelos en el aire por una huelga general en Portugal la próxima semana

Los gallegos que periódicamente cruzan la frontera con Portugal para tomar un avión, un tren o simplemente por otro tipo de motivos, ya sean laborales o de ocio, tendrán que marcar en rojo en su agenda el próximo jueves 11 de diciembre de 2025.

Aerolíneas como TAP no solo han comenzado a cancelar sus vuelos contratados, sino que también ha llegado a bloquear la venta de billetes para esa jornada de paro para evitar mayores problemas.

Según informa el Expresso, esta huelga tendrá una gran adhesión en el sector aeroportuario y lo ejemplifica con el caso de la TAP, del que asegura que canceló ya la mayor parte de sus vuelos que los sindicatos han cifrado en el 90%.

El paro en el sector del transporte podría ser una de las grandes afecciones para los gallegos de este huelga general. El elevado número de personas que cruzan la frontera para tomar un vuelo en el aeropuerto de Oporto podrían ver trastocados sus planes el próximo 11 de diciembre. Por lo pronto, la aerolínea TAP ha anunciado ya la cancelación de buena parte de sus vuelos e incluso ha dejado de vender billetes a través de su web para esa jornada.

Probablemente, a expensas de los servicios mínimos que se fijen, el resto de aerolíneas podrían verse obligadas en los próximos días a tomar medidas similares, dejando en el aire los viajes de miles de pasajeros.

A mayores, en los últimos días la tripulación de cabina del Sindicato Nacional de Personal de Vuelo de Aviación Civil (SNPVAC) anunció también su adhesión a la huelga. También confirmó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación Civil.

Tren Celta

Primer día del Tren Celta entre Vigo y Oporto con transbordo en Viana do Castelo / Marta G. Brea

En el plano ferroviario, aunque el tren Celta, el único que conecta actualmente Portugal con Galicia, no volverá a ser directo hasta el 14 de diciembre (dos días después de la huelga), la conexión sí se está prestando con transbordo en Viana do Castelo. Por ello, también esta conexión ferroviaria entre la comunidad gallega y el país vecino, utilizada por miles de turistas –sobre todo peregrinos– podría verse cancelada por este paro general en Portugal. Igualmente estarían en el aire los autobuses que conectan cada día Galicia con Portugal.

Esta huelga general en Portugal está convocada las dos principales centrales sindicales del país: la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP) y UGT. Y responde a su oposición a la reforma laboral que propone el Gobierno de Luís Montenegro (centroderecha) y que consideran limitará derechos de los trabajadores. El anteproyecto de «Trabajo XXI» plantea la revisión de más de un centenar de artículos del Código del Trabajo. Fue presentado por el Gobierno luso como un paquete de medidas para «flexibilizar» el mercado laboral, aumentar la competitividad y la productividad y también para adaptarse a la economía digital. Los sindicatos, por el contrario, avisan que se trata de un retroceso histórico y que debilita derechos conquistados por los trabajadores.

Entre los puntos más controvertidos que critican los sindicatos, se señalan que se facilitarán los despedidos o la precariedad laboral. También apuntan a que limita el derecho a huelga al ampliar los servicios mínimos en sectores esenciales, que se recortan permisos parentales y familiares o que se incluyen medidas que permitirían «vender» jornadas de descanso a cambio de reducciones salariales, entre otras medidas.