El Gobierno inicia el pago de las ayudas por los incendios
REDACCIÓN
El Ministerio de Agricultura inició ayer el pago de más de 4,9 millones de euros a agricultores y ganaderos de Galicia afectados por los grandes incendios de este verano.
A nivel nacional pagará más de 27,8 millones en ayudas directas a 9.679 afectados de toda España. Estas ayudas directas comprenden dos líneas: la compensación por pérdida de renta en las explotaciones agrarias y el apoyo adicional al coste del seguro agrario para titulares de pólizas. Así, los beneficiarios recibirán a través de su teléfono móvil el aviso del ingreso de la ayuda en la cuenta de su banco.
El grueso de la ayuda, 21,5 millones de euros —más de cuatro para Galicia—, es para compensar la pérdida de renta, mientras que los otros 6,3 millones de euros —965.000 euros para Galicia— corresponden a la contratación del seguro.
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros
- El Sergas cita a casi un millón de gallegos para probar la vacuna del virus respiratorio sincitial
- La residencia para opositores de élite: la concentración tiene un alto precio
- El Gobierno plantea imponer las mascarillas en espacios cerrados
- Galicia calcula el impacto de la subida salarial a los funcionarios: costaría cerca de 150 millones en 2025
- Profesores extranjeros en las aulas gallegas: «La gente siempre me pregunta: '¿Cómo terminaste aquí?'»
- La demanda laboral de universitarios se hunde en favor de titulados en FP
- Advertencia de Rueda a Santiago: «la opción» para Medicina es o «una facultad grande descentralizada potente o tres pequeñas»