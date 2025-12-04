El Gobierno inicia el pago de las ayudas por los incendios

El Ministerio de Agricultura inició ayer el pago de más de 4,9 millones de euros a agricultores y ganaderos de Galicia afectados por los grandes incendios de este verano.

A nivel nacional pagará más de 27,8 millones en ayudas directas a 9.679 afectados de toda España. Estas ayudas directas comprenden dos líneas: la compensación por pérdida de renta en las explotaciones agrarias y el apoyo adicional al coste del seguro agrario para titulares de pólizas. Así, los beneficiarios recibirán a través de su teléfono móvil el aviso del ingreso de la ayuda en la cuenta de su banco.

El grueso de la ayuda, 21,5 millones de euros —más de cuatro para Galicia—, es para compensar la pérdida de renta, mientras que los otros 6,3 millones de euros —965.000 euros para Galicia— corresponden a la contratación del seguro.