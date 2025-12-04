Galicia aún no tiene fecha para las ayudas de hasta 10.000 euros a personas con ELA anunciadas por el Gobierno

Las ayudas estatales para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que el Gobierno anunció hace más de un año –y cuya financiación avaló el Congreso el mes pasado— siguen sin fecha en Galicia. La Consellería de Política Social admite que aún no sabe cuándo podrá activar en la comunidad el nuevo grado III+ de dependencia extrema creado por el Gobierno central, ni qué financiación recibirá para ponerlo en marcha. Mientras tanto, la Xunta avanza que los pacientes que podrán optar a este nivel serán incluidos en una vía rápida para agilizar su valoración de dependencia, un procedimiento preferente similar al que ya funciona en los hospitales para acelerar el diagnóstico clínico.

Pero el alcance real de estas ayudas de hasta 10.000 euros mensuales por paciente con ELA y otras enfermedades neurológicas graves en fase avanzada, «será muy limitado», avanzan. Tanto la Administración autonómica como la Asociación «Agaela» calculan que solo entre 15 y 20 personas en toda Galicia podrán cumplir los estrictos requisitos médicos que fija el Real Decreto-ley 11/2025. El Gobierno central exige cuatro condiciones: sufrir paraplejia o paraparesia, necesitar ventilación invasiva o no invasiva durante al menos 16 horas al día, requerir aspiración de secreciones cada ocho horas y alimentarse exclusivamente mediante sonda.

Solo un 5% de beneficiarios

Según la Consellería, muchos pacientes fallecen antes de llegar a este estadio, por lo que alrededor del 95% de los afectados quedaría fuera de las nuevas ayudas estatales. En el listado de enfermedades que incluye el Ministerio están también la atrofia muscular progresiva, la esclerosis lateral primaria, las encefalopatías espongiformes transmisibles, el infarto cerebral en la protuberancia que comporte síndrome de cautiverio o la atrofia muscular espinal tipo I (que no responda al tratamiento).

A esto se añade, explica la Consellería que los enfermos deberán someterse a una nueva valoración para acreditar el grado III+, incluso aquellos que ya tienen reconocido un nivel de gran dependencia. Tendrán «máxima prioridad», avanzan. Y también que si cumplen estos requisitos, la prestación económica solo podrá destinarse a servicios de ayuda a domicilio o a asistencia personal, sin margen para cubrir otros cuidados o tratamientos que las familias tengan organizados desde fases anteriores. Fuentes sanitarias, además, explican que hay poco personal formado a nivel sanitario para ofrecer estos cuidados.

La Xunta asegura que no se opone a estas mejoras y que cumplirá con la adaptación del Real Decreto a la normativa autonómica, pero considera por todo lo expuesto que su impacto será «muy reducido». «Todas las personas con ELA deberían tener acceso a apoyos desde el primer momento del diagnóstico, para afrontar gastos que llegan mucho antes de la fase final: fisioterapia, logopedia, adaptación del hogar, vehículos adaptados o apoyo psicológico», señalan.

La ayuda autonómica libre de impuestos en 2026

En cuanto a la financiación estatal, la Xunta asegura que todavía no conoce cuál será la cuantía asignada a Galicia del nivel acordado. El resto de fondos —según el decreto— se transferirá a medida que se reconozcan grados III+, y no como una partida conjunta. A la espera de ese calendario, Galicia insiste en que seguirá reclamando una reforma más amplia y equitativa.

En paralelo, Galicia mantendrá su propio programa autonómico, que concede 12.000 euros anuales a todos los diagnosticados. Unas 200 personas reciben cada año esta ayuda, compatible con cualquier otra prestación pública y que puede adelantarse sin justificar el gasto de inmediato. Se destina a productos de apoyo como grúas o sillas de ruedas, adaptaciones del hogar, vehículos adaptados o servicios terapéuticos. La principal novedad anunciada por la Xunta es que 2026 será el primer año en que esta ayuda no tendrá que tributar, de modo que los beneficiarios la recibirán íntegra.