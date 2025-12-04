Galicia actualiza su plan ante terremotos: baja probabilidad de sismos y sin obligación para los concellos de contar con protocolos específicos

Dieciséis años después, Galicia tiene actualizado su plan de respuesta ante un eventual terremoto, si bien los riesgos derivados de los movimientos sísmicos que se puedan producir en la comunidad son bastantes contenidos. Tanto que no hace falta que ningún ayuntamiento tenga siquiera la obligación de elaborar un plan local para atender a la población ante este tipo de emergencia. Solo existe una recomendación que afecta a seis municipios. Porque la probabilidad de que se produzca un sismo en Galicia es baja, de solo el 0,2%, y además de poca intensidad con daños leves o moderados.

En 2009, cuando se firmó el anterior protocolo, se determinó que once concellos tenían que disponer de planes obligatoriamente. Ese fue un año en el que todavía estaba presente el terremoto de Triacastela de 1997, el mayor de su historia. Y nunca se registró ninguno de consecuencias catastróficas.

La tierra tembló en Galicia a las 1.50 horas de la madrugada del 22 de mayo como nunca lo había hecho antes. El terremoto, de 5,1 grados en la escala de Richter (intensidad VI en la escala macrosísmica europea), tuvo su epicentro el pequeño municipio de la provincia de Lugo con menos de 700 habitantes.

Por eso, poco después se creía conveniente la exigencia de que los concellos de As Nogais, Baralla, Becerreá, Láncara, Samos, Sarria, Triacastela, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, Ourol y Ribeira de Piquín contaran con planes específicos. Ahora, en 2025, según el nuevo protocolo de protección civil ante el riesgo de terremotos aprobado esta semana por la Xunta, no existe tal obligación para ninguno de los 313 municipios de la comunidad: solo una recomendación dirigida a los ayuntamientos de Ourol, Muras, Negueira de Muñiz y Ribeira de Piquín en Lugo y Chandrexa de Queixa y Parada de Sil en la provincia de Ourense.

Más que nada, por la alta vulnerabilidad que presentan sus construcciones, debido a la antigüedad de las edificaciones y al uso de piedras como elemento común de fabricación, por el riesgo de grietas en paredes, movimientos bruscos de enseres, caídas ocasionales de chimeneas o desprendimientos, con el peligro que eso supone para la población.

Para toda Galicia, se calcula que la intensidad de un terremoto oscilaría entre los niveles VI y VII en la escala europea, siendo el grado VI “levemente dañino”, sentido por la mayoría en los interiores y por muchos en el exterior, con daño ligero en los edificios corrientes como grietas y desconchados. En el VII, “dañino”, la mayoría de las personas se asustan y escapan al exterior, los muebles se desplazan y los objetos caen de las estanterías en cantidad, además de que muchos edificios corrientes sufren daños moderados como pequeñas grietas en las paredes o derrumbe parcial de chimeneas. La escala podría subir gradualmente hasta el extremo de XII (un seísmo que se identifica prácticamente con la destrucción total), pero en Galicia la máxima intensidad que se contempla es la mitad.

La probabilidad de que se produzca con una intensidad igual o inferior al nivel VII es del 0,2%, "lo que se traduce en un peligro sísmico bajo", según la Xunta, lo que no justifica obligación alguna de elaborar protocolos municipales de actuación.

Impacto sobre la población

En el análisis de riesgo -elaborado por la Universidade de Vigo- se hace una proyección de las personas que podrían verse afectadas en caso de producirse un terremoto en Galicia, pero dado que nunca se ha registrado ninguno de consecuencias catastróficas y que se toma como modelo predictivo un método usado en California para el tipo de construcción local, los resultados “no tienen necesariamente que corresponderse con la realidad”, advierte la Xunta. En todo caso, a modo de orientación, se cifran en miles los heridos y en centenares los eventuales fallecidos.

En cuanto a los riesgos para las redes de transporte y de energía serían mínimos y tanto todos los parques de bomberos como los hospitales mantendrían su operatividad. Tan solo se recomienda hacer una revisión de los edificios una vez pasado el movimiento sísmico.

En cuanto a la escalada de la emergencia, se sigue el procedimiento habitual, con el nivel 1 para las de ámbito local, el 2 para el autonómico con o sin ayuda del Estado y el 3 es para cuando se decreta de interés nacional. Pero este último grado hay una novedad con respecto al plan de 2009. En el anterior, era el presidente de la Xunta, el delegado del Gobierno en Galicia o el ministro del Interior quien podía declararlo, mientras que en el vigente, esa competencia es exclusiva del Ministerio del Interior. Aunque claro, la probabilidad de que se produzca un terremoto es muy baja y, además, se produciría en un punto concreto y de mediana intensidad.