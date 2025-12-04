Educación lanza la segunda edición de la FP ‘acelerada’ con 506 plazas en 23 ciclos
En la primera convocatoria del programa participaron 153 alumnos
REDACCIÓN
La Consellería de Educación lanzará una nueva, la segunda, edición de la FP ‘acelerada’ con la apertura de 506 plazas destinadas a un total de 23 ciclos formativos en 12 ayuntamientos gallegos. Esta modalidad pionera en España está pensada para adquirir los conocimientos necesarios para acceder al mercado laboral en un periodo de tiempo de entre cuatro a seis meses.
Así lo explicó ayer el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien animó a los «jóvenes y no tan jóvenes» a aprovechar esta vía formativa para así ampliar su cualificación y abrirles las puertas al mercado laboral.
Así pues, entre esos 23 ciclos que combinan la formación en el centro con prácticas en empresas se encuentran especializaciones en el sector agrario, de comercio, de edificación y obra civil, de energía y agua, de fabricación mecánica, de industria alimentaria, de hostelería y turismo y de transporte.
En la primera edición de esta iniciativa se cubrieron un total de 153 matrículas y la Xunta confía en que «se irá asentando año a año». El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el día 18 de diciembre.
