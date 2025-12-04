El Bachillerato en Galicia registró un 89,1% de aprobados en 2º curso, uno de los mejores datos históricos
La diferencia entre los resultados de la enseñanza pública y privada en Galicia se reduce
Nueve de cada diez estudiantes de ESO consigue graduarse en la etapa de educación obligatoria, aunque algunos lo hagan con materias no superadas. Para quienes aprueban y quieren proseguir con su periplo académico, una de las alternativas es estudiar Bachillerato. El año pasado Galicia registró en 2º curso uno de los mejores resultados de la serie histórica que recoge el Ministerio de Educación, con un 89,1% que promocionó. Solo en el año de irrupción del covid, cuando se suspendieron las clases presenciales y las autoridades educativas acordaron «flexibilizar» el aprobado, se había registrado un dato superior, del 95,7 por ciento.
Si en general el porcentaje de jóvenes que logra culminar el Bachillerato va a más analizando la evolución temporal del indicador, en cambio, se reduce la diferencia entre los resultados obtenidos en la enseñanza pública y en la privada. Si la media de alumnado que aprueba 2º en esa etapa educativa en Galicia es del 89,1 por ciento, en la pública se queda en el 87,2%, diez puntos menos que en la privada. Sin embargo, una década atrás, la brecha era de 18 puntos.
