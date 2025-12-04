Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Bachillerato en Galicia registró un 89,1% de aprobados en 2º curso, uno de los mejores datos históricos

La diferencia entre los resultados de la enseñanza pública y privada en Galicia se reduce

Mejores expedientes de la selectividad de este año.

Mejores expedientes de la selectividad de este año. / Pablo Hernández Gamarra / PABLO H. GAMARRA

Carmen Villar

Carmen Villar

Santiago

Nueve de cada diez estudiantes de ESO consigue graduarse en la etapa de educación obligatoria, aunque algunos lo hagan con materias no superadas. Para quienes aprueban y quieren proseguir con su periplo académico, una de las alternativas es estudiar Bachillerato. El año pasado Galicia registró en 2º curso uno de los mejores resultados de la serie histórica que recoge el Ministerio de Educación, con un 89,1% que promocionó. Solo en el año de irrupción del covid, cuando se suspendieron las clases presenciales y las autoridades educativas acordaron «flexibilizar» el aprobado, se había registrado un dato superior, del 95,7 por ciento.

Si en general el porcentaje de jóvenes que logra culminar el Bachillerato va a más analizando la evolución temporal del indicador, en cambio, se reduce la diferencia entre los resultados obtenidos en la enseñanza pública y en la privada. Si la media de alumnado que aprueba 2º en esa etapa educativa en Galicia es del 89,1 por ciento, en la pública se queda en el 87,2%, diez puntos menos que en la privada. Sin embargo, una década atrás, la brecha era de 18 puntos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros
  2. El Sergas cita a casi un millón de gallegos para probar la vacuna del virus respiratorio sincitial
  3. La residencia para opositores de élite: la concentración tiene un alto precio
  4. El Gobierno plantea imponer las mascarillas en espacios cerrados
  5. Galicia calcula el impacto de la subida salarial a los funcionarios: costaría cerca de 150 millones en 2025
  6. Galicia, segunda autonomía en la que más pleitos tributarios gana el contribuyente contra la Administración
  7. Profesores extranjeros en las aulas gallegas: «La gente siempre me pregunta: '¿Cómo terminaste aquí?'»
  8. La demanda laboral de universitarios se hunde en favor de titulados en FP

El Bachillerato en Galicia registró un 89,1% de aprobados en 2º curso, uno de los mejores datos históricos

El Bachillerato en Galicia registró un 89,1% de aprobados en 2º curso, uno de los mejores datos históricos

Manuel, enfermo de ELA desde hace 23 años: «Tengo 36.000 euros de ayudas de la Xunta invertidos en casa»

Manuel, enfermo de ELA desde hace 23 años: «Tengo 36.000 euros de ayudas de la Xunta invertidos en casa»

Galicia actualiza su plan ante terremotos: baja probabilidad de sismos y sin obligación para los concellos de contar con protocolos específicos

Galicia actualiza su plan ante terremotos: baja probabilidad de sismos y sin obligación para los concellos de contar con protocolos específicos

Galicia aún no tiene fecha para las ayudas de hasta 10.000 euros a personas con ELA anunciadas por el Gobierno

Galicia aún no tiene fecha para las ayudas de hasta 10.000 euros a personas con ELA anunciadas por el Gobierno

Los ingresos por gripe suman 250 en una semana en Galicia

Los ingresos por gripe suman 250 en una semana en Galicia

Trenes y vuelos en el aire por una huelga general en Portugal la próxima semana

Trenes y vuelos en el aire por una huelga general en Portugal la próxima semana

Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

La demanda de vivienda pública bate récords tras crecer un 26% en un año

Tracking Pixel Contents