Galicia cita para vacunarse de la gripe a más de 33.000 niños entre 6 meses y 11 años: «Es la mejor protección»

Galicia llama a vacunarse contra la gripe este viernes y sábado a 33.000 niños de entre 6 meses y 11 años de edad. «Las vacunas son la mejor protección», recordó este miércoles el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, tras una visita al centro de salud de A Parda, en Pontevedra.

Esta convocatoria llega en plena subida de la incidencia de la influenza y con la obligada apertura de nuevas camas hospitalarias. En el caso concreto de Vigo, se han habilitado 40 más en el Hospital Álvaro Cunqueiro.

Los más pequeños podrán recibir el pinchazo en los 14 hospitales públicos de la comunidad: en los comarcales, tan solo el viernes desde las 16.00 horas a las 20.00 h; y en el resto de centros también durante el sábado de 10.00 h a 14.00 h y de 16.00 h a 20.00 h.

Para el área de Vigo, donde están citados 3.000 niños, los dos hospitales disponibles serán el Cunqueiro y el Meixoeiro, que recibirán a los menores tanto en la tarde del viernes como el sábado al completo.