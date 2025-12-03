Galicia cita para vacunarse de la gripe a más de 33.000 niños entre 6 meses y 11 años: «Es la mejor protección»
La convocatoria, marcada para este viernes y sábado, la realizó esta mañana el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño
Ya se han inmunizado hasta el momento 720.000 personas en la comunidad
E. M.
Galicia llama a vacunarse contra la gripe este viernes y sábado a 33.000 niños de entre 6 meses y 11 años de edad. «Las vacunas son la mejor protección», recordó este miércoles el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, tras una visita al centro de salud de A Parda, en Pontevedra.
Esta convocatoria llega en plena subida de la incidencia de la influenza y con la obligada apertura de nuevas camas hospitalarias. En el caso concreto de Vigo, se han habilitado 40 más en el Hospital Álvaro Cunqueiro.
Los más pequeños podrán recibir el pinchazo en los 14 hospitales públicos de la comunidad: en los comarcales, tan solo el viernes desde las 16.00 horas a las 20.00 h; y en el resto de centros también durante el sábado de 10.00 h a 14.00 h y de 16.00 h a 20.00 h.
Para el área de Vigo, donde están citados 3.000 niños, los dos hospitales disponibles serán el Cunqueiro y el Meixoeiro, que recibirán a los menores tanto en la tarde del viernes como el sábado al completo.
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros
- El Sergas cita a casi un millón de gallegos para probar la vacuna del virus respiratorio sincitial
- La residencia para opositores de élite: la concentración tiene un alto precio
- El Gobierno plantea imponer las mascarillas en espacios cerrados
- Galicia calcula el impacto de la subida salarial a los funcionarios: costaría cerca de 150 millones en 2025
- Profesores extranjeros en las aulas gallegas: «La gente siempre me pregunta: '¿Cómo terminaste aquí?'»
- La demanda laboral de universitarios se hunde en favor de titulados en FP
- Advertencia de Rueda a Santiago: «la opción» para Medicina es o «una facultad grande descentralizada potente o tres pequeñas»