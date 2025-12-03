Sanidad reserva la mascarilla forzosa para escenarios de alto riesgo

Gobierno y autonomías han pactado las recomendaciones para el control de las infecciones respiratorias agudas —gripe, covid y virus sincitial— y se quedan eso: recomendaciones. La obligatoriedad del uso de mascarilla, que se barajó para centros sociosanitarios en función de la situación epidemiológica y que fue cuestionada por alguna comunidad, se reserva para las situaciones de más riesgo, aunque se aconseja a quienes tengan síntomas respiratorios en entornos con personas vulnerables.

Así lo expone el comunicado trasladado este miércoles por el Ministerio de Sanidad tras la reunión de la Comisión de Salud Pública que dio luz verde al documento. En él, Estado y autonomías definen cuatro escenarios de riesgo, de menos a más, con medidas escalonadas adaptadas a cada uno, y en los tres primeros el uso de mascarilla se asocia a «recomendación», aunque a veces se hable de «intensificar» ese aviso y en otras, de «generalizar» su utilización.

Niveles

Cada comunidad, en función de los parámetros de la red de vigilancia, camas ocupadas y ocupación de UCIs, entre otros, evaluará semanalmente su situación epidemiológica. De ese análisis, se derivarán cuatro escenarios. En el escenario de situación interepidémica o basal, «se recomienda el uso de mascarilla quirúrgica» a quienes tienen «síntomas respiratorios», en especial si van a tener contacto con «personas vulnerables»y un uso «continuado» por los trabajadores «sintomáticos» en centros sociosanitarios.

En el nivel bajo o medio, «se intensifica la recomendación del uso de mascarilla quirúrgica» en personas con síntomas y en entornos «vulnerables». En hospitales, «se recomienda su uso en áreas sensibles» (oncología, trasplantes...), tanto a personal como a pacientes, y se plantea la posibilidad de elevar las exigen en centros residenciales si existe transmisión.

La recomendación de un uso «generalizado» de mascarilla en salas de espera o urgencias en centros sanitarios llegaría en el nivel alto, en el que pueden verse afectadas las visitas a las residencias.

En una epidemia de nivel «muy alto» se abre la puerta a «medidas excepcionales para el control de la transmisión» que afectarían a «determinados contextos o colectivos especialmente expuestos».

El protocolo incluye otras medidas ya vistas en el covid, como ventilación, higiene de manos o limitar las interacciones sociales, además del teletrabajo.