La RAG avala quince cambios en palabras y signos del himno gallego

La comisión no permanente de estudio para analizar la posible modificación de la letra del himno gallego creada en el Parlamento en 2024 ya tiene material de trabajo. El órgano, impulsado por los grupos a raíz de una iniciativa legislativa popular (ILP) para restaurar la letra original del poema Os Pinos, recibió el primero de los informes que encargó: el de la Real Academia Galega (RAG). Un documento que avala la restauración de la letra original de Eduardo Pondal que dio origen al himno.

La RAG asume que la proposición de ley presentada es sólida, pero matiza que la modificación de la letra del himno no debe ser abordada solo como ejercicio de crítica filológica «senón nunha perspectiva máis ampla», ya que lleva más de un siglo difundiéndose y así lo aprende la gente. Es más, parte de las modificaciones del poema original no responden a «detupacións na transmisión escrita» del texto de Pondal, sino que pueden ser cambios intencionados para su «adaptación» a un formato de himno nacional.

En ese contexto, la RAG propone un texto definitivo del himno con un total de 15 cambios entre palabras y signos de puntuación y acentuación.

De la propuesta original de la ILP acepta cuestiones como sacar la interrogación inicial en los versos 1 y el 5, así como las comas al final de los versos 1 y 2 y poner comillas en 9 y 32. También avala sustituir el castellanismo ronco por rouco y el hiperenxebrismo iñorantes por el cultismo ignorantes, como había escrito Pondal. En el verso 3, la RAG acepta la propuesta de cambiar ao por ó y en el 9, cinguido por cinxido. En el verso 22, considera féridos una «pantasma léxica» que hay que sustituir por el férridos original. Tampoco tiene dudas en el verso 12: no tiene sentido valeroso chan cuando debe poner valeroso clan.

A partir de aquí, empiezan las discrepancias. La RAG propone cambiar sóo os ignorantes por só os ignorantes, y no sós como se pide en la ILP. Tampoco ve sentido a poner trasparente en lugar de transparente porque sería cambiar algo correcto por algo «anómalo». Y no le parece aceptable, dice, harpado con «h» y propone dejar arpado. En el verso 21, prefiere mantener también mais y no introducir mas.