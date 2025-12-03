Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La oposición atiza a la Xunta con el informe de la Valedora mientras el PP defiende su gestión

REDACCIÓN

Santiago

El informe de la Valedora do Pobo correspondiente al ejercicio de 2024 fue ayer objeto de debate en el Parlamento, donde la oposición concluyó que certifica la «mala gestión» de la Xunta. Enfrente, aún admitiendo que en áreas como sanidad (que concentran el grueso de las quejas) se puede «mejorar», la viceportavoz popular, Paula Prado (PPdeG), defendió la labor del Gobierno gallego, al tiempo que atacó con dureza al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Los populares agradecieron y se comprometieron a «tomar buena nota» de las recomendaciones de la Valedora para tratar de «seguir mejorando» los servicios públicos, pero sugieren que el resto de partidos deberían hacre lo mismo donde gobiernan.

El de ayer fue, en todo caso, un debate disperso tras una intervención inicial de la valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, para informar en el hemiciclo del contenido de un informe que ya fue presentado públicamente el mes pasado y debatido en comisión parlamentaria.

