La oposición atiza a la Xunta con el informe de la Valedora mientras el PP defiende su gestión
REDACCIÓN
El informe de la Valedora do Pobo correspondiente al ejercicio de 2024 fue ayer objeto de debate en el Parlamento, donde la oposición concluyó que certifica la «mala gestión» de la Xunta. Enfrente, aún admitiendo que en áreas como sanidad (que concentran el grueso de las quejas) se puede «mejorar», la viceportavoz popular, Paula Prado (PPdeG), defendió la labor del Gobierno gallego, al tiempo que atacó con dureza al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Los populares agradecieron y se comprometieron a «tomar buena nota» de las recomendaciones de la Valedora para tratar de «seguir mejorando» los servicios públicos, pero sugieren que el resto de partidos deberían hacre lo mismo donde gobiernan.
El de ayer fue, en todo caso, un debate disperso tras una intervención inicial de la valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, para informar en el hemiciclo del contenido de un informe que ya fue presentado públicamente el mes pasado y debatido en comisión parlamentaria.
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros
- El Sergas cita a casi un millón de gallegos para probar la vacuna del virus respiratorio sincitial
- La residencia para opositores de élite: la concentración tiene un alto precio
- El Gobierno plantea imponer las mascarillas en espacios cerrados
- Galicia calcula el impacto de la subida salarial a los funcionarios: costaría cerca de 150 millones en 2025
- Profesores extranjeros en las aulas gallegas: «La gente siempre me pregunta: '¿Cómo terminaste aquí?'»
- La demanda laboral de universitarios se hunde en favor de titulados en FP
- Advertencia de Rueda a Santiago: «la opción» para Medicina es o «una facultad grande descentralizada potente o tres pequeñas»