Galicia, segunda autonomía en la que más pleitos tributarios gana el contribuyente contra la Administración

Pelear contra la Administración tiene a veces su recompensa, no solo anímica, sino también económica. Como le ha pasado a casi 9.400 contribuyentes gallegos que en 2024 ganaron las reclamaciones que habían presentado por entender que pagaban más de lo que les correspondía por los impuestos. El Tribunal Económico-Administrativo (TEAR), un órgano independiente adscrito al Ministerio de Hacienda encargado de dirimir los conflictos tributarios entre contribuyentes y la Administración, les dio la razón. Pero no solo eso, la gallega es además la segunda comunidad en la que más pleitos tributarios se gana cuando se acude al TEAR —paso intermedio antes de ir a la justicia ordinaria—, dado que respaldó en un 52,7% las reclamaciones presentadas por los gallegos, casi doce puntos porcentuales por encima de la media nacional.

Por cada comunidad hay un Tribunal Económico-Administrativo, además de otro central, a los que se puede dirigir un contribuyente cuando está disconforme con el cálculo y la cantidad resultante a pagar por un impuesto o entiende que hay errores, ya sean tributos gestionados directamente por el Gobierno central o los que están cedidos a las comunidades autónomas. Por norma general estos tribunales tienen un año de plazo para resolver las reclamaciones y si al final expira el pazo, se interpreta que las pretensiones de los ciudadanos quedan desestimadas, por lo que se puede subir al siguiente escalón del pleito y recurrir a la justicia ordinaria.

Durante el pasado año, los gallegos presentaron 14.959 reclamaciones, lo que supuso una reducción del 23% con respecto a 2023 (19.407). Pero esta caída no fue exclusiva de Galicia. En el conjunto de España el descenso fue algo menor, del 18%, al pasar los recursos de 239.177 a 196.442.

El mayor número de reclamaciones interpuestas corresponde a los tribunales regionales de Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia, «en correspondencia con la situación de su tejido social, industrial y económico». Entre las cinco aglutinan el 72% de la entrada de interpelaciones.

Respaldo del 53%

Por otra parte, el número global de reclamaciones resueltas en el Estado disminuyó algo menos, en un 14%, alcanzando las 222.737 (en 2023 fueron 259.596). Las resueltas en Galicia llegaron a las 17.810 (puesto que algunas proceden de ejercicios anteriores) y de ellas, 9.397 fueron estimadas total o parcialmente, dando la razón al contribuyente.

El porcentaje de respaldo del TEAR a los gallegos fue del 52,7%, muy por encima de la media nacional, que se quedó en el 41,2%. En solo una comunidad, la de Cantabria, el nivel de estimadas (el 58%) fue superior al de Galicia. En el otro extremo se sitúan Asturias, con solo el 16% de respaldo a las reclamaciones, Navarra (28%) y Extremadura (29%).

Como es habitual, el IRPF es el impuesto que más reclamaciones genera. Se tramitaron 4.785 y se resolvieron 4.642. A favor de los demandantes se firmaron 2.641 resoluciones, que fueron los que ganaron su litigio para reducir la factura fiscal. El TEAR le dio la razón al 57%.

En segundo lugar figura la ejecución, por parte de las administraciones, del procedimiento recaudatorio, que puede incluir recargos o sanciones por demora o impago. Por esta causa se presentaron 3.850 quejas y se resolvieron 3.824, de las que el tribunal aceptó como válidas 1.572, totalmente o en parte.

En tercera posición aparece el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, este gestionado por la Xunta. Motivó 2.095 recursos y se resolvieron 2.751, de los que 2.183 (el 79%) se solventaron a favor de los ciudadanos y las empresas. El respaldo del TEAR fue el mismo en las reclamaciones al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con 1.727 resoluciones favorables al contribuyente de las 2.180 resueltas.