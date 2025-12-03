Galicia avanza en digitalización administrativa, pero a dos velocidades: citas online sí, trámites fiscales no

Galicia avanza con decisión en la digitalización administrativa, aunque lo hace con un ritmo propio, marcado por claros contrastes respecto al resto de España. Un informe sobre «E-Gobierno en España 2025», realizado por TBS Educacion muestra que la comunidad está muy conectada —el 93% de la población usa internet, apenas tres puntos por debajo del promedio estatal— y que una gran mayoría ya gestiona trámites electrónicos. De hecho, el 82,2% de los internautas gallegos utiliza servicios electrónicos de la Administración, una cifra prácticamente en línea con la media española (82,7%), impulsada por herramientas como la «Chave365», sistema de acceso seguro promovido por la Xunta.

Pero el uso no es homogéneo. Galicia destaca especialmente en la solicitud de citas online, donde es la segunda comunidad de España, solo superada por Murcia. El 78,5% de los usuarios digitales gallegos pide sus citas por internet, muy por encima de la media estatal, situada ligeramente por debajo del 75%. Esta diferencia refleja un hábito consolidado y una confianza notable en la tramitación electrónica en servicios cotidianos.

Pero cuando el trámite exige descargar formularios o pedir certificados, la comunidad baja posiciones. Solo el 54,7% de los gallegos accede a formularios oficiales online, mientras que la media estatal ronda el 57%. En certificados, la distancia es más visible: el 33,7% los solicita por vía digital, frente al 35,8% del conjunto del país. La brecha se acentúa en el ámbito fiscal. Solo el 42,8% de los gallegos paga o declara impuestos y los paga de forma telemática, una de las cifras más bajas de España y lejos de comunidades como Madrid, que se acerca al 60%.

Gestionar ayudas

En trámites más complejos, como la solicitud de subvenciones, Galicia queda alineada con el promedio estatal: un 22,6% de los usuarios gestiona ayudas electrónicamente, prácticamente idéntico al 22,5% nacional. No lidera, pero tampoco se descuelga.

Un punto positivo es la experiencia de uso: los ciudadanos gallegos son de los que menos problemas reportan al interactuar con la Administración electrónica. Tanto las incidencias técnicas como las dificultades generales se sitúan por debajo de la media española, lo que sugiere un ecosistema digital relativamente estable y un usuario que, cuando entra, suele completar el trámite sin demasiados obstáculos. Aun así, persisten barreras formativas.

Entre quienes no realizaron ciertos trámites, el 39,5% atribuye la razón a la falta de competencias digitales, un porcentaje superior al 34% estatal. Esto sitúa a Galicia en un grupo intermedio-alto de comunidades donde la brecha digital personal sigue condicionando el uso pleno de las herramientas disponibles.

El retrato final es el de una Galicia que ha asumido la digitalización, pero que avanza a dos velocidades. Es puntera en gestiones sencillas como la cita previa, pero mantiene dudas en trámites documentales y, sobre todo, en los fiscales. El reto está en extender la confianza a todo el ecosistema digital, soslaya el estudio.