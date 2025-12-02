Ampliar la granja de larva de mosca en Lugo, proyecto estratégico

El Gobierno gallego dio luz verda al acuerdo por el que se declara proyecto industrial estratégico (PIE) la ampliación de una planta de producción de larva de mosca soldado negra en Palas de Rei (Lugo), promovida por Alternative Fats and Proteins of Galicia (Alfaprogal). Las instalaciones se destinan a la cría, engorde y transformación de estas larvas, cuyos productos se emplean en agricultura y alimentación animal.

La ampliación supondrá una inversión de 100,3 millones de euros y la creación de 100 empleos directos y 25 indirectos. El objetivo es aumentar la capacidad de producción desde las 12.000 toneladas anuales actuales hasta 62.000.

La previsión es que las nuevas instalaciones, cuyas obras se prevé que comiencen a mediados del próximo año, cuenten con un área de cría y engorde formada por módulos automatizados de biofiltros, control de humedad, temperatura e iluminación, además de sistemas de alimentación inteligentes y recirculación de sustratos. La zona de procesamiento industrial incluirá líneas de renderizado, secado y separación de fases, con capacidad para producir harinas desgrasadas y aceites industriales. El complejo se completará con un área de almacenamiento y distribución, equipada con silos, depósitos, cámaras de estabilización y salas de ensacado y carga. Incorpora sistemas de captación de emisiones, recuperación energética y tratamiento.