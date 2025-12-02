Los abogados de oficio en pie de guerra: rompen con la Xunta por el nuevo baremo

El conflicto por la justicia gratuita en Galicia entra en una fase decisiva. El Consello da Avogacía Galega anunció ayer que no firmará el nuevo convenio de baremos del turno de oficio para 2026, al considerar que la propuesta económica de la Xunta es «manifiestamente insuficiente» y no garantiza la continuidad digna de un servicio público que ya arrastra déficits históricos.

La decisión llega tras meses de negociaciones con la Dirección Xeral de Xustiza, que el sector de la abogacía en Galicia califica de «frustrantes y decepcionantes». La entidad presidida por Luis Torres denuncia que la Xunta mantiene una disposición «formal» al diálogo, pero sin ofrecer soluciones reales a las necesidades de la profesión. La inflación acumulada, advierten los letrados gallegos, ha erosionado todavía más unas cuantías que ya eran insuficientes en el convenio de 2019.

El rechazo al acuerdo se produce en un momento especialmente delicado: abogados y procuradores del turno de oficio mantienen la huelga indefinida y preparan nuevas protestas para este viernes frente al Parlamento gallego. La tensión crece. «La propuesta de la Xunta apenas absorberá el aumento de asuntos previstos, lo que demuestra el escaso interés que dedica al servicio público de la justicia», advierte el Consello da Avogacía. Los abogados responden con su rechazo a un baremo que no garantiza la «dignidad profesional de la justicia gratuita en Galicia», dicen.