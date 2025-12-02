Más de 2.000 jóvenes «a la espera» del 'Bono Alugueiro' lo recibirán este mes tras ampliar la Xunta la línea

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha anunciado que el Gobierno gallego aumentará la línea del 'Bono Alugueiro Mocidade', para la que se destinarán 11,4 millones de euros procedentes de fondos estatales.

Esta decisión, que ha anticipado en una comparecencia en la Cámara autonómica, permitirá, según sus propias palabras que «alrededor de 2.000 jóvenes que estaban a la espera reciban este mismo mes el importe del bono».

Fuentes del departamento autonómico consultadas por Europa Press han concretado que esta ampliación se realiza con fondos estatales que recibe la comunidad a finales de año por la prórroga del año 2023. La Xunta opta por 'tirar de lista de espera' y beneficiar a los que se quedaron sin el bono, sin realizar una nueva convocatoria.

Entre críticas de la oposición, que ha urgido «un giro» en la política de vivienda de la Xunta, Allegue ha defendido que 2026 será el año «del despegue decisivo» de la vivienda pública en Galicia.

Así, ha destacado que el año que viene la Xunta pondrá en marcha 1.000 nuevas viviendas públicas, que se sumarán «a las 3.000 actuales» y empezará la entrega de los nuevos hogares en A Coruña, Santiago de Compostela o en Pontevedra.

«El esfuerzo que estamos haciendo es inmenso», ha proclamado en una comparecencia en la que puso el acento en el «tiempo récord» en el que se está impulsando nueva vivienda pública, dentro del reto de «duplicar el parque público de vivienda de 4.000 a 8.000 hogares».