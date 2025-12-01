La Xunta valora crear más centros específicos para acoger menores migrantes

En caso de que el centro para acoger menores migrantes no acompañados habilitado en Monforte de Lemos (Lugo) se llene, la Xunta valorará crear más centros específicos de este tipo. Así lo avanzó ayer la conselleira de Política Social, Fabiola García, en una entrevista concedida a la Cadena Ser, en la que insistió que el Ejecutivo autonómico es «solidario» pero no cuenta con suficientes plazas para acoger a estos jóvenes, y acusó al Gobierno de «imponer» los traslados.

Concretamente, según explicó la conselleira, el centro de Monforte (el primero creado específicamente para menores migrantes al no tener más plazas disponibles en el sistema de acogida, que hasta ahora no segregaba a los jóvenes según su origen), tiene una capacidad de 80 plazas, de las que 14 están ocupadas. Pero la previsión del Gobierno es trasladar a la comunidad un total de 317 jóvenes, para los que, insistió, no hay sitio. «¿Somos solidarios? Sí, pero en la medida de nuestras posibilidades. ¿Es solidario imponer la acogida de 317 menores sin tener ni una sola cama disponible?», cuestionó la titular de la cartera gallega de Política Social, explicando que, si es necesario, la Xunta tendrá que valorar habilitar más centros para cumplir con esta función.