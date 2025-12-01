La Xunta aprueba hoy un plan para proteger a la población de terremotos

El Consello de la Xunta aprobará hoy el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Terremotos en Galicia (Sismigal). De esta manera se actualiza la planificación aprobada en 2009 para adaptarlo a la nueva normativa. Este documento identificará aquellas zonas con mayor vulnerabilidad sísmica y establecerá los medios para evacuar a ciudadanos, lugares de alojamiento para los desalojados, así como la asistencia sanitaria que se necesita o los mecanismos de restauración de los servicios básicos.

El documento ha sido avalado ya por la Comisión Galega de Protección Civil y por el Consello Nacional de Protección Civil. Y tras su aprobación hoy por parte del Ejecutivo autonómico será publicado en el Diario Oficial de Galicia.

El Sismigal contempla un conjunto de normas que conforman el sistema y dispositivo de respuesta y actuación frente a cualquier situación de emergencia provocada por terremotos. De esta forma, se establece la organización y procedimientos de actuación de los recursos y servicios titularidad de la comunidad autónoma y de los que pueden ser asignados por otras administraciones o pertenecientes a actividades públicas o privadas.

El objetivo es conocer el riesgo sísmico en el ámbito territorial de Galicia y aumentar la resiliencia de la población afectada. En esta línea se establecen medidas que permitan disponer de medios de evacuación, lugares de alojamiento para los desalojados, medios de asistencia sanitaria, mantenimiento de los servicios básicos como agua, luz, teléfono o infraestructuras, así como dar información a la población.

El documento incluye un análisis de la peligrosidad y vulnerabilidad sísmica por zonas y se contempla la organización de los órganos de dirección y coordinación de emergencias, su operatividad, los procedimientos a seguir y los centros y organismos involucrados.