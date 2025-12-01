El tren de borrascas se instala en Galicia con aviso naranja en el mar y tiempo de perros en tierra

La calma que vivió Galicia esta semana llegó a su fin este lunes: la lluvia está de vuelta y va a ser la tónica que predomine durante los próximos días. La comunidad va a estar bajo la influencia de varios centros de bajas presiones ubicados en las islas británicas. Esto significa que lloverá todos los días de forma intermitente porque circularán varias borrascas.

Aunque no se esperan grandes acumulados, la situación en la costa va a ser compleja. La Xunta activó la alerta naranja para garantizar la seguridad: se espera mar combinada del noroeste y olas de hasta seis metros. Es decir, que habrá una superposición de mar de viento y de fondo. Las consecuencias del temporal serán más notorias en el noroeste y en el oeste de la provincia de A Coruña, ampliándose a media mañana al suroeste coruñés y a los litorales de tanto Pontevedra como Lugo.

Para este martes también hay un aviso naranja en Costa da Morte por viento suroeste de fuerza 8. Y mañana lo mismo en Ferrolterra. La jornada de hoy ya dejó rachas de más de 100 kilómetros por hora en varias zonas del norte: en Cedeira sopló a más de 130,5 kilómetros por hora, mientras que en Viveiro superó los 110 y en Muras los 106 kilómetros por hora.

La Xunta recomienda alejarse de la línea de costa, es decir, de diques y paseos marítimos. También, revisar los cabos y los amarres de las embarcaciones para cualquier actividad que requiera salir al mar.

Temperaturas

El descenso de las temperaturas de la última semana no va a cesar, pese a que el cielo se cubrirá pudiendo preservar mejor el calor. Van a subir las mínimas durante la noche, pero, también, a bajar las máximas.

En Lugo y Ourense los termómetros ya marcan valores bajo cero y, según informan desde Meteogalicia, la cota de nieve se situará la noche del martes en los 900 metros. Por tanto, las montañas ourensana y lucense podrían cubrirse de blanco en los próximos días. Se dan las condiciones óptimas: bajas temperaturas y precipitaciones toda la semana.

Además, la localidad de Baltar (Ourense) marcó este lunes la mínima gallega, al amanecer a -2,7 grados, mientras que zonas de la montaña como A Veiga, también en la provincia ourensana, lo hicieron a -2. Por otra parte, las temperaturas más altas se registraron en Baiona, con casi 15 grados.