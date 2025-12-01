El Sergas dispensa a casi 900 personas un tratamiento para prevenir el VIH

Ovalada y azul. Ese es el aspecto de la Profilaxis Pre-exposición, la llamada PrEP, una pastilla antirretroviral, dispensada en la sanidad pública, para prevenir el VIH frente a prácticas sexuales consideradas de riesgo. Aunque su implantación fue —y continúa siendo por dificultades en su dispensación— heterogénea entre las comunidades, aterrizó en España hace seis años y en Galicia, al término del pasado año, eran 872 las personas que recibían este tratamiento en el Servizo Galego de Saúde (Sergas), donde, fuentes de la Consellería de Sanidade aseguran, no existe lista de espera.

Su eficacia, demuestra la evidencia científica, es innegable. La incidencia del VIH entre usuarios de la PrEP en España apenas alcanza el 0,16%, según desprenden los resultados del estudio SCOPE (SeroCOnverters in PrEP), presentado la pasada semana en el XVI Congreso Nacional de GeSIDA.

A pesar de su efectividad, la PrEP continúa siendo una gran desconocida para buena parte de la población. «Tenemos muy pocas personas incluidas en el programa», señala Hadrián Pernas, médico especializado en VIH y salud sexual en el área sanitaria de Pontevedra y parte de la directiva de la Sociedade Galega Interdisciplinar de SIDA (Sogaisida). Con él concuerda Pablo Barrio, psicólogo en Apoyo Positivo, iniciativa surgida en Madrid que dio el salto a Ourense hace casi tres años, quien apunta a la necesidad «de llegar a la población general».

Por ahora, la dispensación y seguimiento de la PrEP se realiza en los centros hospitalarios —en Galicia hay ocho que lo hacen—, si bien el Ejecutivo central anunció ya el pasado mes de julio su intención de que se pueda, siempre y cuando se cuente con una receta médica, entregar en las farmacias. Para acceder a ella también se puede acudir a Atención Primaria, si bien Pernas relata que aún existe cierto desconocimiento y estigma en este área.

Los avances en el ámbito de la prevención del VIH continúan.La Comisión Europea autorizó a finales de este verano la comercialización de lenacapavir como profilaxis preexposición frente al virus. Se trata de un tratamiento inyectable y semestral del que no se conoce aún en qué fecha llegará a España.

Quienes, por la razón que sea, crean que han podido estar expuestos al VIH sin tomar una medicación preventiva, pueden acudir a los centros hospitalarios, hasta 72 horas después de la práctica de riesgo, a solicitar la profilaxis posexposición, conocida como PEP. Se trata de un tratamiento corto, de 28 días.