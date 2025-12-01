Oposiciones en Galicia: la Xunta convoca más de 1.100 plazas, entre acceso libre y promoción interna

El Ejecutivo gallego dio este lunes luz verde al decreto de la oferta de empleo público (OPE) de la Administración xeral de la Xunta y de las entidades instrumentales del sector público autonómico para este 2025. La oferta asciende, finalmente, hasta las 1.103 plazas, entre acceso libre y promoción interna.

Dentro de aquellas a las que cualquiera se puede presentar, "138 plazas para el servicio de prevención y defensa contra incendios forestales", tal como relató el presidente autonómico, Alfonso Rueda. De estas, el 90% serán bomberos forestales, mientras que las restantes se corresponden a jefes de brigada. Esto supone en torno a una de cada diez plazas de acceso libre, ya que se convocan un total de 803.

Rueda explicó, asimismo, que con el objetivo de "reforzar" con más empleados públicos la Administración, se ha aplicado la máxima tasa de reposición permitida por el Estado. Así las cosas, 160 plazas son para personal de limpieza y cocina, 60 para personal subalterno, 49 del cuerpo auxiliar (C2), 11 del cuerpo administrativo (C1), 30 del cuerpo superior (A1), 30 del cuerpo de gestión (A2) y 11 del cuerpo administrativo (C1). También se incluyen 10 puestos de la escala de letrados, 10 para la escala superior de finanzas y 16 para la escala técnica de finanzas.