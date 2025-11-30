Sanidade ve «controlada» la gripe pero avisa de «tensiones puntuales» en urgencias

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ve «controlada» la epidemia de gripe en Galicia. Aún así, cree que «probablemente haya tensión de forma puntual» sobre los servicios de urgencias y los hospitales.

Los casos de gripe tienen aún una «incidencia baja», aunque el Sergas advierte que la tendencia es «creciente». Según explicó Caamaño, Sanidade tiene un plan de invierno «funcionando desde hace varias semanas». Y apuntó que a medida que se vaya desarrollando la epidemia de gripe, se irán adoptando «las medidas pertinentes».

De momento, la Consellería de Sanidade mantiene la recomendación de usar mascarilla en centros de salud, servicios de urgencias y en espacios sanitarios con pacientes vulnerables. Pero el Ministerio de Sanidad quiere aprobar un protocolo conjunto a todas las autonomías que incluye la obligatoriedad del tapabocas si se eleva el escenario de riesgo.

Este fin de semana los hospitales públicos gallegos acogen unas jornadas extraordinarias de vacunación frente a la gripe para las que están citadas 33.000 personas de 60 a 69 años. Caamaño incidió en que el objetivo con esta campaña es acelerar y facilitar la inmunización y repasó los porcentajes a los que aspira a llegar Sanidade. En el caso de los mayores de 65 años, indicó que la meta es «alcanzar al 70-75%», que suponen, aclaró, «unas cuotas muy altas para vacunación en el mundo occidental».