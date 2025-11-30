Repartidores pirata y sin papeles: la otra cara del Black Friday en Galicia

La semana del Black Friday en Galicia no solo ilumina escaparates virtuales y ofertas digitales. También enciende los motores de miles de furgonetas que, cargadas hasta el límite, recorren cada rincón de la comunidad. Más de 400.000 envíos diarios convierten las carreteras gallegas en un tablero de logística frenética, donde cada paquete a golpe de clic ha provocado en los últimos años un aumento de este tipo de vehículos y, en consecuencia, conlleva un riesgo añadido para la seguridad vial. Más, si no se respetan los descansos, se circula por encima de la velocidad permitida, no se ajusta el acelerador a las condiciones meteorológicas o de la vía, se pone el GPS durante el trayecto para llegar cuanto antes al domicilio del siguiente envío, se contesta a alguna llamada o se lee un mensaje de móvil.

Ante el aluvión de entregas que ha desatado el auge de las compras online, con un mayor volumen en esta semana de Black Friday en vísperas de las fiestas navideñas, también se han detectado en las carreteras de la comunidad repartidores pirata, que no tienen la preparación ni la documentación exigida.

Para controlar el estado de las furgonetas y la documentación de la flota y de sus conductores, la Guardia Civil ha desplegado esta semana una campaña especial de vigilancia. En cada control, los agentes no solo buscan infracciones, sino que también observan un fenómeno que desborda lo estrictamente policial. El reparto exprés en algunos casos también esconde un entramado de precariedad laboral, cansancio acumulado y vehículos que circulan al margen de las normas.

Al volante de estas furgonetas de reparto se detectan cada vez más conductores no profesionales que se dedican a realizar portes, e incluso otros sin situación regular en España, imposibilitados de acceder a una tarjeta de transportes y que son absorbidos por un sistema de subcontrataciones en cadena. Mientras las empresas o incluso compatriotas ya establecidos en el país subcontratan a extranjeros sin papeles para atender un mayor número de entregas, este perfil de repartidores encadena jornadas interminables, afronta los repartos pese a carecer de experiencia e incluso de permiso de conducir válido en España.

«Los pobres trabajan todo el día… no paran ni para cambiar las ruedas», detallan agentes en plena campaña de vigilancia de este tipo de vehículos, que se han topado con neumáticos sin dibujo.

El aumento de vehículos no sujetos a autorizaciones administrativas ni tiempos de conducción y descanso no es exclusivo de España. En toda la Unión Europea proliferan furgonetas que operan fuera de las normas de tiempos al volante. Galicia, con su volumen creciente de pedidos, se ha convertido en un ejemplo de cómo el comercio online tensiona la movilidad y expone las grietas de la regulación, pero de cómo aumenta también el riesgo en carretera.

Velocidad, peso y móvil

Durante los controles realizados esta semana en Galicia se han detectado patrones repetidos: sobrecarga de furgonetas, que compromete la estabilidad; velocidades excesivas, especialmente en autopistas y autovías; deficiencias técnicas en neumáticos, frenos o iluminación, o distracciones al volante, desde el uso del móvil hasta la consulta de documentos.

Antonio Hidalgo, jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Galicia, lo resume con claridad: «Estos vehículos no son turismos. Hay que distribuir bien la carga, prestar mayor atención a los ángulos muertos a la hora de adelantar o en sus maniobras para no atropellar a nadie, además, en autopistas y autovías no deben sobrepasar los 90 km/h». «Las denuncias más frecuentes —detalla— son la velocidad, sobre todo en carreteras de alta capacidad, y las distracciones».

El cansancio acumulado actúa como un enemigo silencioso. «Conductores que, sin darse cuenta, se ponen en riesgo y arrastran consigo a los demás usuarios de la vía», avisa Hidalgo.

Entre 2021 y octubre de 2025, las carreteras gallegas registraron 980 accidentes de furgonetas con heridos o fallecidos, con 20 víctimas mortales, según datos de la Jefatura de Tráfico de A Coruña, desde donde se coordinan los centros territoriales de toda Galicia. La evolución muestra un repunte en 2022 (234 siniestros), una estabilización en 2023 y 2024 (214 cada año) y un descenso relativo en 2025 (139 hasta octubre).

La cifra, aunque menor este año, revela un patrón persistente: la siniestralidad se concentra en los momentos de máxima demanda, como el Black Friday. Cada pico de consumo se traduce en un pico de riesgo.

Estabilidad y vulnerabilidad

Victoria Gómez Dobarro, responsable de la DGT en Galicia, advierte sobre la naturaleza de estos vehículos: «La conducción de una furgoneta no es igual que la de un turismo. La sujeción de la carga es vital: cualquier desplazamiento incide sobre la estabilidad. Entre este tipo de vehículos, es más alta la incidencia de salidas de vía y vuelcos que puede explicarse por la excesiva o mala colocación de la carga».

La paradoja es evidente: el mayor tamaño de la furgoneta transmite una falsa sensación de seguridad, apunta Dobarro, pero su equipamiento es inferior al de un turismo. «Menos sistemas de seguridad activa y pasiva, distracciones y menor uso del cinturón de seguridad», resume la jefa de Tráfico de A Coruña.

El bum del comercio electrónico y la urgencia en la entrega de esa compra online ha desatado un problema estructural: la falta de profesionales cualificados y la ausencia de regulación efectiva. El resultado es un sector que funciona como un engranaje invisible, sostenido por la precariedad y la presión del consumo.