Las obras del nuevo centro de protonterapia están ya al 90%

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó ayer las obras del nuevo centro de protonterapia en Santiago, que supondrán, a su juicio, «un antes y un después en el tratamiento contra el cáncer».

Se está instalando ya en el centro el acelerador de protones, fabricado ex profeso en Bélgica. Las obras están «muy avanzadas», según el Gobierno gallego, con más del 91 por ciento en ejecución. «El centro gallego es el más adelantado de los 9 que se están construyendo en España, lo que convertirá nuestra comunidad en la primera en ofrecer este tratamiento de radioterapia de precisión a través de la sanidad pública gallega», señaló Rueda.

La última fase de los trabajos es la calibración y puesta a punto del equipamiento que puede durar 12 meses. Los primeros pacientes podrían tratarse ya a finales de 2026 o inicios de 2027.