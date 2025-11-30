Las obras del nuevo centro de protonterapia están ya al 90%
Rueda señala que supondrá «un antes y un después» en el tratamiento contra el cáncer
REDACCIÓN
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó ayer las obras del nuevo centro de protonterapia en Santiago, que supondrán, a su juicio, «un antes y un después en el tratamiento contra el cáncer».
Se está instalando ya en el centro el acelerador de protones, fabricado ex profeso en Bélgica. Las obras están «muy avanzadas», según el Gobierno gallego, con más del 91 por ciento en ejecución. «El centro gallego es el más adelantado de los 9 que se están construyendo en España, lo que convertirá nuestra comunidad en la primera en ofrecer este tratamiento de radioterapia de precisión a través de la sanidad pública gallega», señaló Rueda.
La última fase de los trabajos es la calibración y puesta a punto del equipamiento que puede durar 12 meses. Los primeros pacientes podrían tratarse ya a finales de 2026 o inicios de 2027.
- La Xunta explora la compra de 850 fincas en la costa para convertirlas en sitios protegidos
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros
- El Sergas cita a casi un millón de gallegos para probar la vacuna del virus respiratorio sincitial
- El Gobierno plantea imponer las mascarillas en espacios cerrados
- Los minerales críticos de Galicia, un negocio de hasta 45.000 millones
- Galicia calcula el impacto de la subida salarial a los funcionarios: costaría cerca de 150 millones en 2025
- La demanda laboral de universitarios se hunde en favor de titulados en FP
- Este es sueldo de los alcaldes gallegos: Vigo y A Coruña son los que más ganan en la comunidad