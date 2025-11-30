María Ferreiro, ganadera de Curtis, dirigirá el Sindicato Labrego

Isabel Villalba deja la secretaría xeral del Sindicato Labrego Galego tras 13 años al frente. La sustituye María Ferreiro, ganadera de vacuno de Curtis. Así se acordó en el XI Congreso de este sindicato que se celebró ayer en Lalín. La nueva secretaria xeral hizo hincapié en la urgencia del relevo generacional.