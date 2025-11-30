Las Mareas se alejan del Bloque y abogan por el municipalismo
REDACCIÓN
Santiago
Los exalcaldes de las 'mareas' Martiño Noriega (Santiago de Compostela) y Xulio Ferreiro (A Coruña) instaron ayer a «construir desde el municipalismo» ante un panorama que ven de «desesperación» en un encuentro organizado por Anova en Santiago al que, pese a estar invitado, no acudió el histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras. En el acto, Noriega cargó contra los «grandes partidos» por vivir asentados en la «estrategia y táctica de los 90» , y Ferreiro criticó al BNG por ser «un partido de orden que no transmite ninguna idea de esperanza o de construir una realidad diferente».
- La Xunta explora la compra de 850 fincas en la costa para convertirlas en sitios protegidos
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros
- El Sergas cita a casi un millón de gallegos para probar la vacuna del virus respiratorio sincitial
- El Gobierno plantea imponer las mascarillas en espacios cerrados
- Los minerales críticos de Galicia, un negocio de hasta 45.000 millones
- Galicia calcula el impacto de la subida salarial a los funcionarios: costaría cerca de 150 millones en 2025
- La demanda laboral de universitarios se hunde en favor de titulados en FP
- Este es sueldo de los alcaldes gallegos: Vigo y A Coruña son los que más ganan en la comunidad