Las Mareas se alejan del Bloque y abogan por el municipalismo

Los exalcaldes de las 'mareas' Martiño Noriega (Santiago de Compostela) y Xulio Ferreiro (A Coruña) instaron ayer a «construir desde el municipalismo» ante un panorama que ven de «desesperación» en un encuentro organizado por Anova en Santiago al que, pese a estar invitado, no acudió el histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras. En el acto, Noriega cargó contra los «grandes partidos» por vivir asentados en la «estrategia y táctica de los 90» , y Ferreiro criticó al BNG por ser «un partido de orden que no transmite ninguna idea de esperanza o de construir una realidad diferente».