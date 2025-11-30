«Con la comunidad energética ahorramos hasta un 50% en la factura de la luz»
Ana Millán, presidenta de la Asociación Arousa en Transición, explica los beneficios que tienen este tipo de entidades, que permiten a ciudadanos producir y vender energía | En 2024, Galicia fue la comunidad en la que más crecieron, alcanzando las 64
Galicia se erigió en 2024 como la región líder en la creación de nuevas comunidades energéticas de todo el país, que permiten que los ciudadanos y entidades locales puedan obtener beneficios ambientales, económicos y sociales produciendo, almacenando o incluso vendiendo energía. Ana Millán, presidenta de Arousa en Transición, tiene claro que el apoyo institucional debería ser mayor, pero también que, a pesar de las dificultades para llegar hasta donde están ahora, cada paso ha valido la pena y este tipo de entidades se erigen como una forma de resistencia ante el modelo individualista y consumista de la actualidad. Hoy en día, 12 familias reciben energía del proyecto 'Mar&Luz 1', gracias a las placas fotovoltaicas instaladas en un tejado de propiedad municipal, que también suministran a la lonja y a dos cargadores para vehículos eléctricos, que en caso de ser necesario también pueden abastecerse de la red tradicional. El excedente, si lo hay, se vende. Sacarlo adelante fue complejo, explica, y después de recibir la subvención «empezó lo difícil» —llegando a pedir un préstamo para cubrir el resto de la inversión hasta los 50.000 euros que costó—, pero su éxito es innegable, y ahora están avanzando en el segundo proyecto, ‘Mar&Luz 2’, que dará suministro a otras 20 familias.
¿Cuánto llegáis a ahorrar por vivienda?
Depende, en invierno producimos menos porque los días son más cortos, pero en primavera y verano, que son los mejores meses, estamos cerca de ahorrar el 50% de la factura.
¿Cómo valoráis el apoyo institucional?
Somos optimistas y vemos que las comunidades energéticas funcionan, pero echamos en falta que las administraciones pongan más de su parte. Ahora, lo que más nos urge es el permiso de la Xunta para colocar las placas del nuevo proyecto en el tejado del colegio Torre Illa, por el que llevamos esperando más de un año. Y tampoco nos cansaremos de decir que no es normal que proyectos como el nuestro, que son de interés general, se sustenten con trabajo voluntario y tengan tantas trabas burocráticas.
¿Por qué le recomendarías a la gente que se sume a este tipo de proyectos?
Las comunidades son redes de ayuda, que nos empoderan. Estas son entidades que ponen a las personas en el centro y no a la rentabilidad económica, son proyectos que cuidan de los territorios y de las personas, pensados a pequeña escala y que nos convierten no en meros consumidores, sino en actores activos dentro del mundo energético para pasar a ser ‘prosumidores’ [productores y consumidores] y comercializadores de energía. Al final, los recursos del territorio son de su gente.
El 'boom' de 2024: Galicia cerró el año con el doble de comunidades energéticas
La Unión Europea reguló en los años 2018 y 2019 estas comunidades como figura jurídica. Existen dos opciones, las comunidades energéticas renovables y las comunidades ciudadanas de energía, que, al contrario que las primeras, no exigen que la generación de energía sea de origen verde. En todo caso, ambas opciones funcionan como herramientas para promover la transición ecológica, el autoconsumo y dotar a sus integrantes de mayor autonomía en el mercado.
A día de hoy, según revela el informe del Observatorio de Energía Común, Galicia es la cuarta autonomía (con Navarra) con más iniciativas de este tipo, detrás de Cataluña, Valencia y País Vasco, y en la que más crecieron las comunidades energéticas en 2024, pasando de 34 a 64.
Por provincias, según revela dicho informe, Pontevedra es líder, con 24 de estas comunidades, seguida de cerca por Ourense (21), A Coruña (13) y, finalmente, Lugo (6). Jurídicamente la gran mayoría son asociaciones (89%) y una minoría cooperativas (11%). En todo caso, en parte por su juventud, no todas están funcionando. En España, de un total de 659 (de las que 200 se crearon en 2024) tan solo el 18% tienen su primer proyecto energético en funcionamiento, cifra que en Galicia se desploma hasta el 9%.
