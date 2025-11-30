El BNG exigirá al Gobierno rechazar el aumento de los peajes de la AP-9

Antes de que finalice el año y «ante la pretensión de la concesionaria de subir los peajes de la AP-9», el BNG impulsará en el Congreso el debate de una iniciativa para reclamar al Gobierno que rechace el alza prevista en las tarifas de la autopista, de un 4,4%. Así lo informó ayer el partido en un comunicado, en el que también avanzó que reclamará que se inicien los trámites para «la anulación de la prórroga ilegal, la asunción de su gestión directa y la supresión de las peajes». Asimismo, el diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, defenderá impulsar la transferencia de la AP-9 a Galicia.

«Siguen financiándose los lucros millonarios de los titulares de la concesión con cargo a fondos públicos de una infraestructura que hoy por hoy debería ser ya pública y libre de peajes», denunció el diputado nacionalista, recordando que la prórroga fue declarada «ilegal» por la Comisión Europea. Este, aseguró, es el motivo por el cual los usuarios siguen pagando peajes en «una infraestructura sobradamente amortizada».

En otro orden de cosas, la portavoz nacional del partido, Ana Pontón, avanzó que, en las enmiendas a los presupuestos de 2026, su partido ha presentado un plan dotado con 15 millones de euros para «ampliar» el apoyo a la cultura después de que, a su juicio, el PP haya «asfixiado» a una «parte» de este tejido. Se trata de dos partidas: una de 5 millones para impulsar sectores culturales con el plan ‘Cultura Avanza’; y otra de 10 para un plan de «internacionalización» con la creación del Instituto Rosalía de Castro.

En cuanto a la situación en la planta de Cervo (Lugo) de Sargadelos, que anunció un ERTE de dos semanas que por ahora la Xunta ha rechazado, la nacionalista reclamó al Ejecutivo de Alfonso Rueda que actúe de forma inmediata para «mantener el empleo y proteger el patrimonio de Sargadelos, que forma parte del patrimonio colectivo de este país».