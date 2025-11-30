Besteiro acusa al PPdeG de ver a Lugo como un «decorado rural»
Critica que solo llevó a la provincia el proyecto «fallido» de Altri
REDACCIÓN
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, arremetió ayer contra la gestión de la Xunta del PPdeG en la provincia de Lugo, donde el partido celebró el primer comité provincial desde las primarias. Los populares, aseveró, tratan a esta región como un «decorado rural», donde «ni planifica ni invierte».
En esta línea, acusó al PPdeG de someter a Lugo al abandono durante décadas, con ausencia de vivienda pública, sanidad o proyectos industriales. Al hilo, se refirió a Altri como un proyecto «absolutamente fallido», que no cuenta ni con garantías económicas ni ambientales, y que no dispone ni de las ayudas europeas «prometidas» ni de la conexión eléctrica necesaria, al quedar excluido de la Planificación de la Red Eléctrica 2025-2030 del Gobierno central. «Lugo no queda desenchufada de la red eléctrica; quien queda desenchufado es ese proyecto que no es ni bueno ni lo que merece Lugo ni la economía de nuestro país», aseveró.
- La Xunta explora la compra de 850 fincas en la costa para convertirlas en sitios protegidos
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros
- El Sergas cita a casi un millón de gallegos para probar la vacuna del virus respiratorio sincitial
- El Gobierno plantea imponer las mascarillas en espacios cerrados
- Los minerales críticos de Galicia, un negocio de hasta 45.000 millones
- Galicia calcula el impacto de la subida salarial a los funcionarios: costaría cerca de 150 millones en 2025
- La demanda laboral de universitarios se hunde en favor de titulados en FP
- Este es sueldo de los alcaldes gallegos: Vigo y A Coruña son los que más ganan en la comunidad