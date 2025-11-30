Besteiro acusa al PPdeG de ver a Lugo como un «decorado rural»

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, arremetió ayer contra la gestión de la Xunta del PPdeG en la provincia de Lugo, donde el partido celebró el primer comité provincial desde las primarias. Los populares, aseveró, tratan a esta región como un «decorado rural», donde «ni planifica ni invierte».

En esta línea, acusó al PPdeG de someter a Lugo al abandono durante décadas, con ausencia de vivienda pública, sanidad o proyectos industriales. Al hilo, se refirió a Altri como un proyecto «absolutamente fallido», que no cuenta ni con garantías económicas ni ambientales, y que no dispone ni de las ayudas europeas «prometidas» ni de la conexión eléctrica necesaria, al quedar excluido de la Planificación de la Red Eléctrica 2025-2030 del Gobierno central. «Lugo no queda desenchufada de la red eléctrica; quien queda desenchufado es ese proyecto que no es ni bueno ni lo que merece Lugo ni la economía de nuestro país», aseveró.