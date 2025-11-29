La Xunta rechaza el ERTE de Sargadelos a 86 personas e insta a reanudar la actividad

El dueño y administrador único de Sargadelos, Segismundo García, anunció ayer su dimisión de las «funciones ejecutivas» de la fábrica y el inicio de un procedimiento de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor con efectos desde el 27 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, para un total de 86 trabajadores de la fábrica de Cervo (Lugo), después de haber paralizado la actividad el pasado jueves tras una inspección de trabajo.

Cabe recordar que el pasado abril García ya mantuvo un pulso con la inspección de trabajo a raíz de un expediente abierto tras detectarse que varias trabajadoras habían desarrollado silicosis en Cervo, ante lo que se le dio un plazo para realizar las actuaciones correspondientes e incrementar la seguridad.

Al respecto, desde la Xunta han anunciado que rechazan el ERTE e instan a la planta a reanudar la actividad «cuanto antes», tras apreciar «incongruencias en la solicitud». Señalan, del mismo modo, que el plazo que se le dio a la empresa era suficiente para realizar las obras necesarias, en la que la administración está colaborando económicamente.

Por su parte, el presidente gallego, Alfonso Rueda, aseguró ayer que la Xunta, como autoridad laboral intentará «mediar» y exigirá el «cumplimiento de la ley». «En ese momento [por abril] lo conseguimos y ahora intentaremos hacer lo mismo. Vamos a ver en este nuevo episodio lo que sucede», aseveró.