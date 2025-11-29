Investigados por homicidio imprudente los dos detenidos por un incendio mortal en A Coruña

Un vecino del barrio de la Sagrada Familia y el electricista al que llamó para que solucionase la falta de luz que tenía en su casa la tarde del jueves, son los dos detenidos por el incendio que se produjo en la comunidad y que acabó con la vida de un hombre al que los Bomberos hallaron en el primer piso inconsciente. Junto a él estaba otro herido, que ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de A Coruña con pronóstico grave. Los dos detenidos pasaron ayer a disposición judicial de la magistrada de Instrucción número 6, en funciones de guardia, que decretó su puesta en libertad. Ambos están investigados por delitos de incendio, homicidio imprudente y lesiones. El juzgado está a la espera de recibir los informes relativos a las causas del fuego.

Estas dos personas fueron arrestadas ya que el incendio se produjo, según las primeras pesquisas, por la manipulación del cuadro eléctrico del edificio. Y es que, según relataron los vecinos del inmueble que ayer pudieron acceder de nuevo a sus viviendas, uno de los residentes en el edificio —al que conocen, pero que no es «de los de toda la vida»— se dio cuenta de que no tenía luz en casa, entonces, tal y como reconoció la presidenta de la comunidad, sobre las 16.30 horas, le fue a pedir acceso al cuadro eléctrico comunitario.

Ella, en vez de entregarle la llave, fue con él a este armario, que está en el recibidor del edificio. Allí vieron que «el cuadro de él no tenía luz» y entonces, el vecino le aseguró que iba a llamar a un electricista para solucionar la avería. Esta persona acudió sobre las seis menos veinte, cuando la presidenta de la comunidad estaba ya en su casa. Según su relato, ya no le dio tiempo a ver si el profesional había llegado y si el problema estaba solucionado, porque escuchó un estruendo, que dio paso al incendio y al humo que inundó el inmueble en cuestión de segundos.

«Fue un sustazo. Primero fue un corte de luz, mi marido bajó, le preguntó a la persona que estaba en el cuadro qué estaba haciendo y si era electricista. No respondió, subió mi marido, se metió en la ducha y las bombillas empezaron a parpadear y ya me dijo que bajase y le dijese que parase, y ya no pude salir porque estaba lleno de humo. El vecino que estaba con el electricista subió y empezó a gritar: ‘vecinos, vecinos, salid, que va a explotar todo’, pero ya no veíamos nada, solo escuchábamos», explica Silvia Vázquez, que este viernes por la mañana trataba de reponerse del susto tras pasar la noche en un hotel y ver que en su casa no se habían producido daños materiales.

En el inmueble, que se construyó hace más de cuarenta años conviven propietarios «de toda la vida», como Mari Carmen Fanego, que vive en el segundo y esperó en el balcón a que los Bomberos la rescatasen, con matrimonios recién llegados, inquilinos de larga duración y personas que hacen estancias cortas en el inmueble y con las que el resto de residentes no tiene relación por lo que, ayer por la mañana, los vecinos consultados aseguraban que no sabían todavía quién era la persona fallecida.