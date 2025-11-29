Los hijos de madres con pocos estudios dejan más la escuela

En el abandono escolar temprano, depende de muchos factores, como el entorno, la situación socioeconómica o las medidas públicas. Todas ellas cuestiones que se interrelacionan y afectan, en mayor o menor medida, el desempeño de los jóvenes en sus estudios. Entre estos factores, llama la atención el rol que juega el nivel educativo de los padres y, especialmente, de las madres. Concretamente, con datos de 2021, el abandono ronda el 2,5% cuando las madres tienen estudios superiores, pero sube hasta el 31,8% cuando tienen Primaria o estudios inferiores. En el caso de hijos de madres con la segunda etapa de educación secundaria, se sitúa en el 8,2%; y con la primera, en el 17,9%.

El género es otro factor influyente, siendo mucho mayor la tasa de abandono en hombres que en mujeres (en Galicia, en 2024 fue de un 15,01% para ellos y de un 6,51% para ellas); del mismo modo que repetir curso, faltar a clase o tener un bajo rendimiento académico son factores de predicción del abandono escolar temprano. Todos estos elementos se unen a otros que también aumentan el riesgo de abandono, como el nivel socioeconómico, ser o no de origen migrante. En el lado opuesto, entre los factores que disminuyen el riesgo, está tener una educación infantil de calidad, un buen entorno escolar y buena relación con el profesorado, entre otros.

Así se recoge en el último informe del Consello de Contas sobre el programa presupuestario de la Xunta para prevenir el abandono escolar entre 2015 y 2020, en el que, señala, se dejaron sin ejecutar un 33% de los fondos, alrededor de 42 millones. Al respecto, la administración señala que no está de acuerdo con este análisis, alegando que la mayor parte de la inversión se centra en el gasto de personal y que, al no coincidir el año natural presupuestario con el curso escolar, se mueve este crédito entre los diferentes programas para cubrir las necesidades reales. Por lo tanto, no coinciden con que exista «un bajo grado de eficiencia financiera» al ejecutarse «plenamente el presupuesto previsto pero con modificaciones internas».

