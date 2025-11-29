Galicia tiene ya dos proyectos de autopistas ferroviarias

La Xunta avanzó ayer que son ya dos los proyectos de autopistas ferroviarias presentados ante Adif, uno que conecta Galicia con Madrid y otro entre Galicia-Zaragoza-Barcelona.

Se trata de un sistema de transporte intermodal que consiste en una línea lanzadera de ferrocarril destinada al transporte de camiones, remolques y semirremolques. El Gobierno está dispuesto a impulsar estas autopistas ferroviarias pero hasta hace poco Galicia estaba fuera del mapa porque no se había presentado ningún proyecto.

A principios de este año surgió la primera iniciativa de la mano de la Autoridad Portuaria de Vigo en colaboración con el Grupo Davila. Y ayer la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, aseguró que hay otra propuesta más. Lo anunció en Gijón en el Foro de Transporte Multimodal Corredor Atlántico y Autopistas Ferroviarias, organizado por la Asociación de Empresarios del Transporte y Logística de Asturias.

En este encuentro arremetió ayer contra el Gobierno por «su falta de transparencia y cooperación» en el desarrollo del Corredor Atlántico. Según denuncia, los avances «reales y palpables» son mínimos mientras en el Corredor Mediterráneo el 80 por ciento de la infraestructura está finalizada o en ejecución.

También criticó los retrasos en el AVE entre Vigo y Oporto y reclamó que el Puerto de Vigo sea puerto nodal