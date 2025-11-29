Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galicia tiene ya dos proyectos de autopistas ferroviarias

La Xunta ve "mínimos" los avances en el Corredor Atlántico mientras el Mediterráneo ya está al 80%

Un tren carga con tráilers en la línea entre Madrid y Extremadura.

Un tren carga con tráilers en la línea entre Madrid y Extremadura. / ADIF

La Xunta avanzó ayer que son ya dos los proyectos de autopistas ferroviarias presentados ante Adif, uno que conecta Galicia con Madrid y otro entre Galicia-Zaragoza-Barcelona.

Se trata de un sistema de transporte intermodal que consiste en una línea lanzadera de ferrocarril destinada al transporte de camiones, remolques y semirremolques. El Gobierno está dispuesto a impulsar estas autopistas ferroviarias pero hasta hace poco Galicia estaba fuera del mapa porque no se había presentado ningún proyecto.

A principios de este año surgió la primera iniciativa de la mano de la Autoridad Portuaria de Vigo en colaboración con el Grupo Davila. Y ayer la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, aseguró que hay otra propuesta más. Lo anunció en Gijón en el Foro de Transporte Multimodal Corredor Atlántico y Autopistas Ferroviarias, organizado por la Asociación de Empresarios del Transporte y Logística de Asturias.

En este encuentro arremetió ayer contra el Gobierno por «su falta de transparencia y cooperación» en el desarrollo del Corredor Atlántico. Según denuncia, los avances «reales y palpables» son mínimos mientras en el Corredor Mediterráneo el 80 por ciento de la infraestructura está finalizada o en ejecución.

Noticias relacionadas y más

También criticó los retrasos en el AVE entre Vigo y Oporto y reclamó que el Puerto de Vigo sea puerto nodal

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents