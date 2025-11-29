Educación dice que si no hay consenso con Medicina habrá que ver «todas las posibilidades»

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha dicho este sábado que si «al final no se consigue recuperar el consenso» sobre la docencia descentralizada de Medicina, tras el tiempo que ha pedido la Universidad de Santiago, «habrá que tomar decisiones con total libertad por parte de todos y evaluar todas las posibilidades que existan y que se planteen».

A nadie se le escapa, ha dicho al ser preguntado por EFE en un acto en Santiago, que «una de las partes internamente tiene una serie de problemas» y se trata de la Universidad de Santiago, pues se da la paradoja de que la propia Facultad ha dicho públicamente que a día de hoy no respalda el documento consensuado.

Por ahora, la USC «ha pedido tiempo para resolver una serie de cuestiones internas» y las otras dos, las universidades de A Coruña y Vigo, «en caso de no resolverse, seguirán con sus peticiones», ha manifestado el representante autonómico.

Así las cosas, «si por lo que sea ya no sale adelante» el preacuerdo alcanzado, «se abren nuevas vías que habrá que explorar, evaluar». «Queda todo abierto», ha asegurado.

Ha subrayado, con todo, que la Xunta actuará siempre buscando mejorar el sistema de formación médica y ha pedido responsabilidad tras la intención del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, de que esa provincia sea parte también de la docencia clínica.

Román Rodríguez ha afirmado que «si nos guiamos por las lógicas localistas, tendríamos 313 facultades de medicina».

«Hay que ser un poco serios en todo esto», ha reivindicado a renglón seguido, y ha recordado que "es mucho más positivo sumar que dividir".

El preacuerdo alcanzado entre los tres rectores y la Xunta estipula que el Gobierno gallego, a quien corresponde aprobar el mapa de titulaciones, no aprobará la implantación de ningún nuevo grado de Medicina durante la vigencia del acuerdo -hasta el curso 2028/2029 incluido- por parte de ninguna universidad pública o privada.

También contempla una «cláusula de salida» para abandonar el pacto en caso de que alguna de las partes considere que no se está cumpliendo.

Para lograr la descentralización efectiva de la docencia se crearían dos nuevas unidades docentes, una en la Universidad de A Coruña y otra en la Universidad de Vigo, que tendrían cada una sobre el 25 % de los alumnos de cada curso -un centenar, aproximadamente-; mientras que la USC seguiría impartiendo docencia en esos cursos -4º, 5º y 6º- al 50 % restantes, sobre 200 estudiantes.

Las pretensiones de la Universidad de A Coruña de avanzar en la tramitación para pedir un grado de Medicina, a las que se sumó la UVigo, aceleraron las negociaciones en las últimas semanas y ahora se han quedado en un punto muerto.