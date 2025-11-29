Detectado un nuevo foco de gripe aviar en un ave en Vigo

La Consellería do Medio Rural ha notificado al Ministerio de Agricultura la detección de un nuevo caso de gripe aviar de alta patogenicidad en Galicia. Se trata de un ejemplar de gaviota patiamarilla localizado en Vigo y trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cerdedo-Cotobade, en Pontevedra.

Con este hallazgo, Galicia suma 15 focos en aves silvestres en lo que va de año, aunque la Xunta insiste en que no se ha registrado ningún caso en aves de corral. Mientras, el Ministerio mantiene la medida de confinamiento dictada para todas las aves domésticas, incluidos los gallineros de autoconsumo.

Con respecto a la situación en España, en el actual período de vigilancia anual, el número de focos en aves silvestres notificados asciende a 121, un «número elevado comparado con los datos de años anteriores».