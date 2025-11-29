Competencia valida la entrada de otros operadores ferroviarios en Galicia

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado luz verde a la liberalización del corredor de alta velocidad Madrid-Galicia. De esta manera otros operadores, al margen de Renfe, podrán prestar servicio en esta línea y, al haber más competencia, se facilitará un abaratamiento de los precios para los usuarios. El dictamen favorable de Competencia es un paso clave para iniciar un proceso que no culminará hasta finales de 2027, posponiéndose al menos hasta diciembre de 2028 el inicio de los servicios. Aunque la CNMC da su visto bueno lanza varias advertencias a Adif: debe garantizar que Renfe no operará este corredor en exclusiva y reprocha al ente gestor de infraestructuras que exija a las compañías criterios «innecesarios y desproporcionados» para que soliciten operar en esta línea.

Fue en 2019 cuando Adif abrió por primera vez varios corredores ferroviarios a la entrada de otros operadores: fueron las líneas Madrid-Barcelona, Madrid-Levante y Madrid-sur, donde actualmente ofrecen sus servicios Renfe, Ouigo e Iryo.

En una segunda fase de liberalización se incluyen tres nuevos corredores: Madrid-Galicia, Madrid-Asturias/Cantabria y Madrid-Cadiz/Huelva. Pero estas líneas tienen una peculiaridad, pues mezclan tanto ancho ibérico como internacional y, por lo tanto, por ellas solo pueden circular trenes de ancho adaptable que en España solo produce Talgo. Esto puede ser un obstáculo para que entren nuevos competidores. Además, la capacidad de la línea del AVE a Galicia está condicionada por el cuello de botella del tramo entre Ourense y Taboadela, que aún no está adaptado a alta velocidad.

Frecuencias

En base a estas circunstancias Adif ha calculado que en la línea gallega se podrán adjudicar 32 nuevos servicios (16 de ida y 16 de vuelta), lo que duplicará las ocho frecuencias actuales.

Adif, antes de adjudicar los nuevos surcos (servicios), intentará coordinar todas las solicitudes. Solo si fracasa y las peticiones superan la capacidad disponible establecerá criterios de priorización. Competencia valora que lo haga así pero advierte que la propuesta no aclara cuánto durará la fase de coordinación.

Los acuerdos a los que se llegue con las operadoras tendrán una duración de 10 años y podrán entrar en funcionamiento en 2028/2029. Pero la compañía adjudicataria tendrá hasta cinco años después de la solicitud para hacer uso efectivo de los surcos e incluso podría ampliarse más.

Además, para garantizar la competencia la CNMC advierte a Adif que «no debe firmar acuerdos en los corredores en los que únicamente Renfe solicite capacidad, dado que ello podría limitar la entrada de nuevos operadores». También pide al gestor de infraestructuras que la adjudicación «no sea discriminatoria» en relación con las posibles paradas que soliciten los operadores. En Galicia no se fijan paradas mínimas.