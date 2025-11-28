Los universitarios gallegos, a la cola del Estado en la nota media del expediente

Tras los movimientos realizados en los últimos meses por los rectores, que se van concretando en propuestas para homologar en lo posible los exámenes de la selectividad que viene, se encuentran las protestas de Gobiernos como el gallego, que llevaba años denunciando un sistema de acceso que, proclamaba, «genera desigualdades» entre el alumnado de las distintas comunidades. Galicia argumentaba el buen hacer de sus estudiantes en PISA y lo confrontaba con unos resultados en la prueba de acceso a la universidad que, entendía, no se correspondían con ese perfil. Por ahora, y aunque la última selectividad poscovid, en la que lograron un 6,71, les permitió dejar de ser los penúltimos o antepenúltimos de la tabla, los preuniversitarios gallegos se quedaron de quintos por la cola en 2024.

El año pasado tampoco destacaron por un expediente brillante, en comparación con sus compañeros de otras autonomías, los jóvenes que se encontraban en la situación opuesta porque llegaban al final su periplo universitario. Los egresados de los campus gallegos en 2024 se fueron no solo con la nota media de expediente más baja registrada en Galicia en la última década, sino también la más modesta del Estado: un 7,19.

Según los datos publicados por el Ministerio de Universidades, la calificación media entre los egresados de algún campus gallego en 2024 retrocedió casi tres décimas en comparación con los resultados de los que les precedieron solo un año antes. Por lo que respecta al ranking autonómico, son 0,24 puntos los que los separan de la media estatal y casi un punto de los primeros de la clase, los graduados en la comunidad de La Rioja, en la que predominan los matriculados y egresados en la universidad privada no presencial.

Premios de fin de carrera, para chicas

Son los alumnos de otra universidad a distancia, la UNED, los que empatan en nota media con los gallegos: un 7,19 en el expediente académico de sus egresados. Con todo, el dato gallego varía cuando se tiene en cuenta el sexo: las chicas logran casi cuatro décimas más de media, con un 7,34 frente a un 6,96 entre sus compañeros de pupitre varones. De los 101 estudiantes reconocidos por la Consellería de Educación con los Premios Fin de Carreira de ese curso, 2023-24, que recibieron el galardón el pasado día 14, el 61 por ciento son mujeres.

Para entregar esa distinción, el Gobierno gallego exige una puntuación media del expediente igual o superior a 8,5 en general, y de un punto menos entre aquellos que cursaron una carrera de la rama de Ingeniería y Arquitectura. Es precisamente en esos ámbitos en donde el alumnado concluye los estudios con una media inferior. En Galicia, quienes se embarcaron en una Ingeniería y logran finalizarla, egresan con un 6,53, y los futuros arquitectos consiguen titular con un 6,69. En el extremo opuesto se sitúan ámbitos como Psicología y Medicina, con un 7,88; Periodismo, con un 7,85, o Educación en general, con un 7,7.

Las chicas rinden más. Cuando Universidades examina el desempeño, en este caso de todos los matriculados, una de las variables a las que pasa revista es el porcentaje de créditos (materias) aprobados sobre el total de créditos inscritos. Si el dato está global se sitúa en el 78,3% en las universidades gallegas, lo que ubica a sus universitarios de quintos por la cola en el país, en las chicas sube hasta el 82,6%, y en ellos baja al 72,5%.

Divergencias entre pública y privada

Cuando Universidades proporciona esos datos de desempeño del alumnado que estudia en la comunidad gallega, incluye en sus estadísticas de los dos últimos cursos al matriculado en la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE). Sin embargo, los resultados en conjunto de los inscritos en las tres universidades públicas son muy diferentes a los obtenidos por el estudiantado de la institución académica promovida por Abanca. En concreto, en cuanto al rendimiento en 2023-24, hay una brecha de casi 18 puntos a favor de la UIE: 96,2% frente a 78,2%. Hay que tener en cuenta, no obstante, que, según el Gobierno central, contaba en sus aulas ese curso con un total de 238 alumnos, menos del 0,5% del total de universitarios estudiantes de grado en Galicia.

Por otra parte, la mala posición de los gallegos se repite en los másteres: su nota media es de un 8,08. Solo los valencianos se quedan por debajo, con un 8,05.