Este es sueldo de los alcaldes gallegos: Vigo y A Coruña son los que más ganan en la comunidad

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública publicó este martes las «Retribuciones de cargos electos y empleados públicos de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas. ISPA 2025», que recoge datos de 276 concellos de Galicia relativos a 2024.

Abel Caballero, alcalde de Vigo, e Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, son los dos regidores que más cobran. Aunque cabe destacar que en estos datos faltan 37 concellos que no han compartido sus datos. El caso más llamativo es el de Ourense, donde su alcalde Gonzalo Jácome, según los últimos datos publicados correspondientes a 2023, ganaba 75.215 euros anuales; el segundo solo por detrás de Vigo.

Los 10 alcaldes mejor pagados de Galicia en 2024

Los datos proporcionados por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública nos dejan el siguiente ranking:

Vigo: 78.206 euros.

IA Coruña: 77.531 euros.

Lugo: 75.773 euros.

Marín: 65.296 euros.

Arteixo: 65.048 euros.

Oleiros: 63.239 euros.

A Estrada: 59.767 euros.

Ames: 59.520 euros.

Vilanova de Arousa: 59.241 euros.

Boiro: 58.079 euros.

Abel Caballero mantiene la primera posición, según los datos del Gobierno, con 78.206 euros anuales. Sin contar a Ourense, le sigue Inés Rey, en A Coruña, con 77.531 euros. Lugo, por su parte, completa el podio con 75.773,70 euros dedicados a remunerar a las personas que ostentaron el bastón de mando. En 2024, este fue compartido por Lara Méndez y Paula Alvarellos, fallecida en el mes de marzo del 2025 y relevada por Miguel Fernández.

Sueldos de los alcaldes gallegos. / Hugo Barreiro

Fuera del top 3 encontramos a la alcaldesa de Marín, María Ramallo (PP), con 65.297 euros en 2024. Lidera la comarca y es la segunda que más cobra de toda la provincia solo por detrás de Caballero. La alcaldesa del Morrazo se sitúa en la cuarta posición de la lista, solo por detrás de los alcaldes de las tres ciudades gallegas antes mencionadas.

En cuanto al resto de ciudades, sus alcaldes no están entre los diez mejor pagados. Miguel Fernández Lores, de Pontevedra, ha dejado de ocupar el tercer puesto, pues a mitad del 2024 se jubiló y renunció a su salario de 74.000 euros anuales. El pasado año cobró 44.920 euros (posición 73 del ranking) y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, solo obtuvo 26.189 euros situándose en la parte baja de la tabla. De hecho, primeros ediles como los de O Saviñao, Piñor o A Irixoa ganan más que la regidora de la capital.