Sargadelos para la producción de nuevo tras una inspección
REDACCIÓN
Santiago
El dueño de Sargadelos volvió a ordenar ayer paralizar la producción en la histórica planta de cerámica de Cervo (Lugo) tras una nueva inspección de Trabajo a las instalaciones, tan solo medio año después del pulso que mantuvo con Inspección y que se saldó con tres despidos y dos plazos: hasta después del verano para mejorar la seguridad y algo más para obras que afectasen al edificio. Al respecto, desde la Xunta han instado a la planta a reanudar la actividad «lo antes posible en defensa de los derechos de los trabajadores», asegurando a la empresa se le dio un plazo lo suficientemente amplio para acometer las actuaciones indicadas.
